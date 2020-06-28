В Башкирии в июле можно будет наблюдать Землю в афелии и сближение Сатурна, Юпитера и Луны

| 28 июн 2020 | 21:33

В июле жители Башкирии в небе увидят ряд астрономических явлений. Также в июле день сократится на 1 час 17 минут, сообщается на сайте Уфимского планетария.







4 июля - Земля в афелии

В 14.42 часов по уфимскому времени Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты – афелий и будет находиться на максимальном расстоянии от Солнца -152 095 205 км.



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В ночь с 5 на 6 июля полная Луна пройдет рядом с Юпитером. Юпитер – очень яркая «звезда» на ночном и утреннем небе и сразу же обращает на себя внимание, но ночью 6 июля Юпитер слегка «побледнеет» в свете яркой полной Луны, которая пройдет рядом с ним, немного южнее. Слева от Юпитера видна ещё одна яркая «звездочка» — это Сатурн, уступающий Юпитеру в блеске и сопровождающий его по ночному летнему небу.Первым на вечернем небе 5 июля появится Юпитер, он взойдет на юго-востоке в 22.13 часов, через несколько минут над горизонтом, почти одновременно – с разницей в 4 минуты, взойдут Сатурн и Луна, и будут видны до рассвета.