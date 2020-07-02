Календула: лечебные свойства, применение и противопоказания

| 02 июл 2020 | 22:42

Календула (ноготки) - однолетнее травянистое растение с большими желтыми или оранжево-красноватыми цветками, собранными в одиночные корзинки. Плоды серповидные или крючкообразные семянки. Растет на участках, открытых солнцу. Цветет с июня до осенних заморозков, плоды созревают в июле.







Родина календулы - Центральная и Южная Европа, Средняя Азия. В диком виде встречается в средиземноморских странах, Центральной и Южной Европе. У нас, на Украине и на Кавказе она культивируется как декоративное и лекарственное растение. Календула пользуется огромной популярностью в разных странах и является одним из наиболее доступных и часто применяемых растений. В народной медицине России она известна с XII века. Календула обладает чудодейственной исцеляющей силой при лечении и профилактики различных заболеваний, оказывает на организм человека антисептическое, бактерицидное, болеутоляющее, возбуждающее, вяжущее, гипотензивное, дезинфицирующее, желчегонное, иммуностимулирующее, кровоостанавливающее, кровоочистительное, потогонное, противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое, противозудное, противоопухолевое, противосклеротическое, противосудорожное, противоцинготное, ранозаживляющее, успокаивающее и спазмолитическое действие.



Календула способствует регенерации тканей, снижает рефлекторную возбудимость, усиливает деятельность сердца и замедляет сердечный ритм.



Календулу применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, женских половых органов, кожи и слизистых оболочек, нервной системы, органов дыхания, селезёнки, печени, почек, при онкологических заболеваниях различной локализации, сердечно-сосудистых, эндокринных и болезнях, связанных с обменом веществ.



Современные научные исследования объясняют это уникальным содержанием в растении целебных биологически активных веществ, особенно ценными из которых являются эфирные масла каротиноиды и витамин C.



В качестве лекарственного сырья заготавливают цветки календулы. Иногда собирают листья и почки растения, которые используют в свежем виде.



Настойка календулы применяется как антисептическое средство при лечении мелких ран, порезов, ушибов, ожогов, обморожений, фурункулеза и тому подобное.



Внутрь настойку календулы применяют в качестве желчегонного средства, назначая по 10 - 12 капель на прием, а также при язве желудка и двенадцатипёрстной кишки, гастритах, болезнях печени и желчного пузыря, при заболеваниях сердца, сопровождающихся нарушением его ритма.









: залейте 200 мл 70-процентного спирта одну столовую ложку измельченного сырья, дайте настояться 14 дней, процедите. Принимайте по 1 чайной ложке 2 раза в день.В гинекологической практике при эрозиях шейки матки и колитах разводят 1 чайную ложку настойки в стакане воды и применяют для спринцеваний. При лечении проктитов и парапроктитов назначают в лечебных клизмах (1 чайная ложка настойки календулы на 1 стакан воды).в виде полосканий раствором настойки (1 чайная ложка на 1 стакан воды) через каждые полтора-два часа. Такие же полоскания назначают при пародонтозе.: 1 столовую ложку цветочных корзинок заварить 1 стаканом кипятка, тепло укутать, настоять 40 минут, процедить. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды при авитаминозе С, против истерии (5 г на 100 мл воды 3 раза в день).С. Кнейпп порекомендовал мазь из свежих цветков и листьев календулы: «Взять 50 г свежих цветков, 150 г свежих листьев, 150 мл спирта. Цветы и листья измельчить, залить спиртом, плотно закрыть. Через 12 часов смешать с 1 килограммом разогретого воска и поставить на 5-6 часов в тёмное место».наружно применяется для лечения ран и язв, против ужаления пчел и ос.возьмите по 50 г корицы и цветков календулы, залейте 1 литром водки, дайте настояться в темном месте 3 недели, периодически встряхивая содержимое.8 ст. ложек сухих ягод черники и 2 ст. ложки сухих измельченных цветков календулы кипятите в закрытой посуде на слабом огне в 2 стаканах воды 20 минут, затем влейте 4 стакана вина типа кагор и вновь кипятите 10 минут, охладите, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.: 50 г измельченных в пудру цветков календулы смешайте с 200 г нутряного свиного несоленого сала, держите на кипящей водяной бане, постоянно помешивая деревянной лопаточкой и доведя до однородного состояния. Смазывайте геморроидальные шишки. Храните в холодильнике.

При бронхите смешайте сухие измельченные цветки календулы - 3 ч., листья рябины обыкновенной - 1 ч., листья и цветы липы – 4 ч, листья мать-и-мачехи - 4 ч. 1 столовую ложку смеси залейте одним стаканом крутого кипятка, дайте настояться, укутав, 2 часа, процедить. Пейте тёплым небольшими глотками в течение дня.



При заболеваниях печени, желчного пузыря и для профилактики желчнокаменной болезни смешайте в равных частях по объему сок редьки чёрной, листьев и цветков календулы и мёд. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.



Перед применением необходима консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением.





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Фото: из открытых источников