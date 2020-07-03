Чем полезна малина для организма человека

| 03 июл 2020 | 21:48

Малина - полукустарник семейства розоцветных с многолетним корневищем, из которого развиваются двухгодичные надземные прямостоячие стебли высотой до 80-120 см. Плод — сросшаяся костянка. Плоды ароматные, сладкие или кисло-сладкие. Цветет малина в июне-июле. Созревает в июле-августе.





Малина: полезные свойства и противопоказания









Как целебное средство малина была известна еще в Древней Греции и Древнем Риме. Всегда широко использовалась на Руси. Для лечебных целей заготавливают ягоды, листья, цветки.

Плоды малины содержат: витамины (С, группы В, РР, Е, каротин), сахара, органические кислоты, а также эфирное масло, дубильные, пектиновые, азотистые и антисклеротические вещества, соли калия, меди и другие микроэлементы.



Препараты из разных частей малины обладают легким мочегонным, противовоспалительным, кровоостанавливающим, вяжущим, антисклеротическим, противорвотным, жаропонижающим и болеутоляющим действием. Они снижают содержание сахара в крови, улучшают функцию желудка, кишечника, оказывают антисептическое, отхаркивающее и восстанавливающее обмен веществ действие.



Малина является одновременно лекарственным и пищевым средством. Ее употребляют в свежем, сухом и замороженном виде. Полезные вещества малины лучше сохраняются в замороженных ягодах. Замороженную малину опускают на 2 минуты в теплую воду, после чего она пригодна к употреблению.



Свежие ягоды малины по 120-150 г едят натощак 4 раза в день при атеросклерозе, гипертонической болезни, гастритах, колитах, малокровии, цинге.



Малину и малиновый сок рекомендуют при простудных заболеваниях как потогонное средство (с медом и чаем), для повышения сопротивляемости организма к инфекциям, при авитаминозе D, при прогрессирующем атеросклерозе.



Плоды используются при воспалении легких как дополнительное средство наряду с противомикробными препаратами. Они ускоряют процесс выздоровления при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с рвотой, воспалением, болью, кровотечением.



В народной медицине плоды применяют при поносах, малокровии, хроническом ревматизме, экземе, сахарном диабете, как отрезвляющее средство при алкогольном опьянении (употребляют сразу 1-2 стакана отвара плодов).



Отваром ягод с медом лечат корь.



Сок малиновый: из ягод отжать через марлю сок. Пить по 50-100 мл 3 раза в день перед едой при простуде, гастритах, колитах.



Сок свежих ягод назначают при отсутствии аппетита, больным сахарным диабетом (1/4-1/3 стакана чистого сока или разведенного пополам водой) за 30 минут до еды.



Сок с медом или сироп из ягод малины улучшает работу сердца, стимулирует кроветворение. Принимают его по 2-3 ст. ложки с 1 ст. ложкой меда после еды, лучше с чаем.









В начальных стадиях простудных заболеваний, а также детских вирусных инфекций (корь, ветрянка, свинка и др.) хорошо помогает потогонный чай: 5-6 ст. ложек сушеной малины заварить 3 стаканами кипятка, настоять 30 минут и выпить все горячим в течение часа. Такой чай полезен при гипертонии, диабете и болях в желудке. При этих заболеваниях 3 стакана чая пьют в течение дня по 0,5 стакана на прием.Еще более выраженным потогонным действием обладает чай из смеси сухих ягод малины и липового цвета: 2 ст. ложки смешанных в равных частях сушеных плодов малины и цветков липы заварить 2 стаканами кипятка, кипятить 5 минут, процедить и пить чай горячим по 1/2 стакана 3-4 раза в день при простуде и гриппе.уменьшает кровотечение и боли при месячных (2 ч. ложки сухой малины заварить 1 стаканом кипятка, пить 4 раза в день).: 30 г сухих ягод на 1 стакан кипятка. снимают по 1 стакану 2 раза в день.: 200 г сушеных ягод настоять в 600 мл кипятка 30 минут, пить по 2-3 стакана на протяжении 1-2 часов как потогонное средство при простуде, гриппе, ангине.заваривают, как чай: 1-2 ч. ложки на 1 стакан кипятка, пьют в горячем виде при простудных заболеваниях как потогонное средство. В потогонном действии малины большое значение придается условиям приема, согласно которым после чая из малины необходимо лечь в постель.малины нередко применяют в комплексе с другими веществами, например, с семенами аниса, листьями мать-и-мачехи, цветами шиповника, взятыми в равных количествах, по 1 ст. ложке. Из этой смеси берут по 1 ч. ложке на 1 стакан кипятка и пьют как чай 3-4 стакана в день.

Комбинируют также плоды малины с липовым цветом в равных частях, 1 ч. ложку смеси заваривают 1 стаканом кипятка и пьют как чай. Плоды малины комбинируют с листьями мать-и-мачехи (по 2 части) и травой душицы (1 часть), заваривают как чай из расчета: 1 ч. ложка на 1 стакан кипятка, пьют по 1 стакану 3-4 раза в день.



ВНИМАНИЕ! Сок и ягоды малины могут вызывать аллергическую реакцию в виде зуда, отечности, кожных высыпаний. Не рекомендуются ягоды малины при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, но разрешается сок. Употребление малины больными нефритом и подагрой должно быть ограничено.



Перед применением необходима консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением.





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