Косметический лед для лица: рецепты приготовления в домашних условиях
| 03 июл 2020 | 22:33
В летнюю жару всем нам хочется, чтобы косметические процедуры приносили не только пользу, но и были приятно прохладными. Предлагаем вашему вниманию рецепты разнообразного косметического льда, который поможет и очистить кожу, и поддержать ее в тонусе. Кубики льда, как правило, готовят из настоев или соков. Приготовленный настой или смесь настоев следует остудить, процедить, разлить по формочкам и заморозить. Сок просто разливают по формочкам и замораживают.
Для жирной кожиВинный лед хорош для жирной кожи. Он не только поможет поддержать водный баланс и уменьшить деятельность сальных желез, но и напитает кожу, сделав ее нежной и бархатистой, а также сузит расширенные поры.
Залейте 2 ст. ложки зверобоя и 3 ст. ложки шалфея 1/3 стакана кипятка и настаивайте в темном месте 30-35 минут. Затем процедите и смешайте с 1/3 стакана полусухого белого вина, заморозьте. Винным льдом протирайте очищенную кожу лица 1-2 раза в сутки, после чего не вытирайтесь. Через 30 минут ополосните лицо прохладной водой.
Лед из подорожника для жирной кожи с глубокими, резкими морщинами. 2 ст. ложки мелко нарезанных листьев подорожника залейте 1 стаканом кипятка и дайте остыть. После протирания кожи льдом из подорожника не рекомендуется смазывать лицо жирным кремом.
Для пористой кожиЛед из календулы полезен для пористой кожи. 1 ст. ложку цветков календулы залейте 1 стаканом кипятка, дайте постоять 30 минут, процедите, остудите, смешайте с одеколоном или водкой (1:1).
Лед из полыни для жирной пористой кожи. Сужает поры, очищает кожу, делает ее более упругой и нежной. 2 ст. ложки травы полыни залейте 2 стаканами воды и прокипятите на слабом огне 5-10 минут.
Соленый лед хорошо действует на кожу, склонную к угревой сыпи. Растворите 1 ст. ложку соли в стакане кипяченой воды. Помассируйте лицо кусочком соленого льда, пока он не растает. Дайте жидкости впитаться, а затем ополосните лицо.
Для пигментированной кожиЛимонные кубики с травами тонизируют и отбеливают кожу, помогают избавиться от пигментации.
2 ст. ложки цветков календулы залейте 2 стаканами кипятка, дайте постоять 20 минут, процедите, добавьте 2 ст. ложки лимонного сока. Протирайте лицо лимонными кубиками после маски.
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2 ст. ложки цветков и листьев шалфея залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте 20 минут, процедите, добавьте 2 ст. ложки огуречного и 1 ч. ложку лимонного сока.
Для раздраженной кожиРозовый лед снимает отеки и раздражение. 1 ст. ложку лепестков розы залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте под крышкой 30 минут, заморозьте. Такие кубики также хорошо тонизируют кожу шеи.
Для кожи всех типовВиноградный лед тонизирует и витаминизирует любую кожу. Заморозьте виноградный сок и протирайте кубиками льда кожу лица и шеи.
Клубничный лед тонизирует и освежает любую кожу. Заморозьте клубничный сок. Кубиком льда помассируйте лицо, оставьте сок на лице на 15-20 минут, смойте холодной водой и нанесите питательный крем.
Липовый лед. Вместо утреннего умывания полезно протирать лицо кусочком льда из настоя липового цвета (1 ст. ложку цветков липы залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте 10-15 минут, остудите, заморозьте.
Для морщинистой кожиМятный лед. 1 ст. ложку листьев мяты залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте 30 минут, заморозьте. Мятным льдом хорошо протирать лицо, шею и грудь по утрам. Он тонизирует кожу, разглаживает морщины, снимает раздражение и усталость.
Протирание липа кубиками льда из настоя цветков липы, смешанного с настоем листьев малины, вместо умывания помогает бороться с морщинами. Настои готовят отдельно: из 1 ст. ложки цветков липы и 1 стакана кипятка, 1 ст. ложки листьев малины и 1 стакана кипятка, настаивают 10 минут, процеживают, потом смешивают.
Замороженные овощиЗамороженный огурец. На места, где раньше всего образуются морщины, накладывайте поочередно кусочки замороженного и отогретого огурца.
Замороженная петрушка. 1 ч. ложку мелко нарезанной зелени петрушки заверните в целлофан и заморозьте. Протирайте замороженной зеленью лицо и шею, это освежает кожу, особенно в жару.
Хорошим очищающим свойством обладают замороженные кусочки арбузной корки или листья алоэ. Их можно использовать вместо кубиков для умывания.