Косметический лед для лица: рецепты приготовления в домашних условиях

| 03 июл 2020 | 22:33

В летнюю жару всем нам хочется, чтобы косметические процедуры приносили не только пользу, но и были приятно прохладными. Предлагаем вашему вниманию рецепты разнообразного косметического льда, который поможет и очистить кожу, и поддержать ее в тонусе. Кубики льда, как правило, готовят из настоев или соков. Приготовленный настой или смесь настоев следует остудить, процедить, разлить по формочкам и заморозить. Сок просто разливают по формочкам и замораживают.





Для жирной кожи









хорош для жирной кожи. Он не только поможет поддержать водный баланс и уменьшить деятельность сальных желез, но и напитает кожу, сделав ее нежной и бархатистой, а также сузит расширенные поры.

Залейте 2 ст. ложки зверобоя и 3 ст. ложки шалфея 1/3 стакана кипятка и настаивайте в темном месте 30-35 минут. Затем процедите и смешайте с 1/3 стакана полусухого белого вина, заморозьте. Винным льдом протирайте очищенную кожу лица 1-2 раза в сутки, после чего не вытирайтесь. Через 30 минут ополосните лицо прохладной водой.



Лед из подорожника для жирной кожи с глубокими, резкими морщинами. 2 ст. ложки мелко нарезанных листьев подорожника залейте 1 стаканом кипятка и дайте остыть. После протирания кожи льдом из подорожника не рекомендуется смазывать лицо жирным кремом.

Для пористой кожи

Для пигментированной кожи

Для раздраженной кожи

Для кожи всех типов

Для морщинистой кожи

Замороженные овощи









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Замороженная петрушка. 1 ч. ложку мелко нарезанной зелени петрушки заверните в целлофан и заморозьте. Протирайте замороженной зеленью лицо и шею, это освежает кожу, особенно в жару.



Хорошим очищающим свойством обладают замороженные кусочки арбузной корки или листья алоэ. Их можно использовать вместо кубиков для умывания.



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