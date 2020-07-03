Как быстро убрать мешки под глазами: лучшее средство - холод

| 03 июл 2020 | 22:43

Короткие летние ночи, проведенные в компании друзей, неумеренное количество жидкости, выпитой в жаркую погоду, — и, как следствие, мешки под глазами, отеки, которые никого не красят. Каким способом можно быстро от них избавиться?







Чтобы уменьшить мешки под глазами, сделайте компресс из подогретого оливкового масла с последующим массажем кожи кусочком льда. После процедуры обязательно нужно нанести питательный крем.



Можно наложить на участок под глазами кусочки льда из молока или воды.

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Хорошо убирает мешки под глазами холодный чайный компресс: разовые пакетики с чаем обдайте кипятком, остудите, положите в морозильную камеру, а затем — на 10 минут на глаза.Если под рукой нет ни чайных пакетиков, ни готовых кубиков льда, положите в морозильник пару маленьких стеклянных пузырьков, а потом приложите их к области под глазами и подержите, пока они не согреются.