Как быстро убрать мешки под глазами: лучшее средство - холод
| 03 июл 2020 | 22:43
Короткие летние ночи, проведенные в компании друзей, неумеренное количество жидкости, выпитой в жаркую погоду, — и, как следствие, мешки под глазами, отеки, которые никого не красят. Каким способом можно быстро от них избавиться?
Чтобы уменьшить мешки под глазами, сделайте компресс из подогретого оливкового масла с последующим массажем кожи кусочком льда. После процедуры обязательно нужно нанести питательный крем.
Можно наложить на участок под глазами кусочки льда из молока или воды.
Если под рукой нет ни чайных пакетиков, ни готовых кубиков льда, положите в морозильник пару маленьких стеклянных пузырьков, а потом приложите их к области под глазами и подержите, пока они не согреются.
ВНИМАНИЕ! Все эти средства хороши как скорая помощь, но злоупотреблять ими не следует, если вы не хотите получить воспаление гайморовых пазух.
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