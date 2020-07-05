В Башкирии на одной лесной тропе были замечены косуля и медвежонок | видео
| 05 июл 2020 | 19:45
На одной лесной тропе, но в разное время, были замечены косуля и медвежонок. Видео было снято в национальном парке “Башкирия”.
Утром в объективе камеры показалась косуля, которая вальяжно прогулялась, по-хозяйски оценивая свои владения.
Пользователи Сети порадовались за зверей, которые спокойно могут находиться к любимом лесу. Некоторые признались, что не прочь бы «прямо сейчас вместо офиса оказаться на природе».
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Источник:
gtrk.tv
Фото: и видео: Национальный парк "Башкирия"
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