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В Башкирии на одной лесной тропе были замечены косуля и медвежонок | видео

В Башкирии на одной лесной тропе были замечены косуля и медвежонок | видео

| 05 июл 2020 | 19:45

На одной лесной тропе, но в разное время, были замечены косуля и медвежонок. Видео было снято в национальном парке “Башкирия”.

Утром в объективе камеры показалась косуля, которая вальяжно прогулялась, по-хозяйски оценивая свои владения.

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Через день на это же место пообедать вышел медвежонок. Малыш перекусил и побежал дальше по своим делам.

Пользователи Сети порадовались за зверей, которые спокойно могут находиться к любимом лесу. Некоторые признались, что не прочь бы «прямо сейчас вместо офиса оказаться на природе».

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Источник: gtrk.tv
Фото: и видео: Национальный парк "Башкирия"

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