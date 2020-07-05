До конца июля жители Башкирии смогут наблюдать полный парад планет

| 05 июл 2020 | 20:13

В ночь на 5 июля начался полный парад планет — астрономическое явление, при котором все планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Он продлится до середины августа.









Уже с полуночи можно будет невооруженным глазом наблюдать Юпитер и Сатурн, с двух часов ночи — Марс, а по утрам — Венеру. С 22 июля на небе станет виден Меркурий. Уран и Нептун тоже участвуют в параде, однако их невозможно разглядеть без телескопа.



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Фото: zen.yandex.ru