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До конца июля жители Башкирии смогут наблюдать полный парад планет

До конца июля жители Башкирии смогут наблюдать полный парад планет

| 05 июл 2020 | 20:13
В ночь на 5 июля начался полный парад планет — астрономическое явление, при котором все планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Он продлится до середины августа.


Уже с полуночи можно будет невооруженным глазом наблюдать Юпитер и Сатурн, с двух часов ночи — Марс, а по утрам — Венеру. С 22 июля на небе станет виден Меркурий. Уран и Нептун тоже участвуют в параде, однако их невозможно разглядеть без телескопа.


Явление окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть приливы, сообщает «Россия 24».
В Башкирии в июле можно будет наблюдать Землю в афелии и сближение Сатурна, Юпитера и Луны

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Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 июля полная Луна пройдет рядом с Юпитером. Юпитер – очень яркая «звезда» на ночном и утреннем небе и сразу же обращает на себя внимание, но ночью 6 июля Юпитер слегка «побледнеет» в свете яркой полной Луны, которая пройдет рядом с ним, немного южнее. Слева от Юпитера видна ещё одна яркая «звездочка» — это Сатурн, уступающий Юпитеру в блеске и сопровождающий его по ночному летнему небу.
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Источник: gtrk.tv
Фото: zen.yandex.ru

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