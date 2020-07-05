До конца июля жители Башкирии смогут наблюдать полный парад планет
| 05 июл 2020 | 20:13
В ночь на 5 июля начался полный парад планет — астрономическое явление, при котором все планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Он продлится до середины августа.
Уже с полуночи можно будет невооруженным глазом наблюдать Юпитер и Сатурн, с двух часов ночи — Марс, а по утрам — Венеру. С 22 июля на небе станет виден Меркурий. Уран и Нептун тоже участвуют в параде, однако их невозможно разглядеть без телескопа.
Явление окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть приливы, сообщает «Россия 24».
Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 июля полная Луна пройдет рядом с Юпитером. Юпитер – очень яркая «звезда» на ночном и утреннем небе и сразу же обращает на себя внимание, но ночью 6 июля Юпитер слегка «побледнеет» в свете яркой полной Луны, которая пройдет рядом с ним, немного южнее. Слева от Юпитера видна ещё одна яркая «звездочка» — это Сатурн, уступающий Юпитеру в блеске и сопровождающий его по ночному летнему небу. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram