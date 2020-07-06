Маски для лица из ягод для различных типов кожи

| 06 июл 2020 | 11:58

Вот и пришло время спелой сочной клубники, ароматной земляники и других ягод, которые радуют нас в июле. Маски из ягод оказывают исключительное действие на кожу: насыщают ее витаминами, очищают, укрепляют, повышают тонус и улучшают цвет лица. Клубника, земляника, смородина, крыжовник, вишня — дары лета, которыми непременно нужно воспользоваться и в косметических целях.

Для нормальной кожи









Несколько спелых вишен растолките в ступке и смешайте с 1 ст. ложкой картофельного крахмала. Нанесите на лицо на 20 минут, после чего смойте прохладной водой.

Разомните 1 ст. ложку ягод красной смородины и смешайте с таким же количеством кефира. Дайте настояться в течение 10-15 минут. Затем нанесите маску на кожу лица и шеи на 20-30 минут, после чего смойте прохладной водой. Такая маска прекрасно очищает и освежает кожу, улучшает цвет лица.



Приготовьте пюре из ягод крыжовника, пропустив их через мясорубку. Наложите маску на лицо на 20 минут. Смойте сначала теплой, а потом холодной водой.

Для сухой кожи

Для жирной кожи

Для любой кожи

Клубничный крем









0,5 стакана ягод клубники разомните, добавьте 1 ст. ложку сметаны и немного меда. Смешайте, чтобы получилась однородная кашица, и нанесите на лицо. Одну клубничку разрежьте пополам и положите по половинке на веки. Через 15 минут смойте маску теплой водой и ополосните прохладной.Несколько крупных ягод клубники разомните и смешайте с 1 ст. ложкой питательного крема, чтобы получилась густая масса.Добавьте 1 ч. ложку меда и еще раз хорошо перемешайте. Нанесите на кожу лица и шеи на 20 минут, после чего смойте теплой водой.Свежевыжатый сок крыжовника или белой смородины — прекрасное средство для сухой кожи. Смешайте 5 ст. ложек ягодного сока с 1 ст. ложкой глицерина. Этим лосьоном протирайте лицо утром и вечером.Смешайте 1 ст. ложку сухих дрожжей с таким же количеством сметаны, чтобы получилась однородная масса. Добавьте размятые ягоды клубники или свежевыжатый клубничный сок. Нанесите на кожу лица и шеи, а через 30 минут смойте прохладной водой.3 ст. ложки листочков земляники поместите в термос, заварите 1,5 стакана кипятка, закройте крышкой и оставьте на 1 час. Этим настоем рекомендуется умываться при жирной коже.Из ягод крыжовника можно приготовить прекрасный лосьон. 2 ст. ложки крыжовника хорошенько разомните, залейте 1 стаканом холодной кипяченой воды и оставьте на 10-15 минут. Затем процедите через марлю или ситечко и добавьте 2 ст. ложки водки.Разомните по несколько ягод белой и красной смородины, добавьте в кашицу 1 ч. ложку крахмала и нанесите на кожу лица и шеи на 20 минут. Смойте теплой водой.Сок свежей клубники или земляники смешайте с глицерином в пропорции 3:1 (3 ст. ложки сока ягод на 1 ст. ложку глицерина). Пропитайте этой смесью салфетку или слой ваты и наложите тонким слоем на лицо, исключая область вокруг глаз. Через 15-20 минут снимите маску и ополосните лицо теплой водой.2 ст. ложки клубники или земляники разотрите с 2-3 ч. ложками растопленного костного мозга, добавьте 1 желток, 1 ч. ложку меда и 1 ч. ложку растительного масла. Растирайте смесь, постепенно добавляя по каплям 1 ст. ложку камфарного спирта. Этот крем оказывает увлажняющее и питательное действие.

Внимание! Если у вас случаются аллергические реакции на перечисленные ягоды или мед, делать косметические маски с их использованием нельзя.



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