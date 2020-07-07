Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Что делать, если банкомат "съел" карту и не возвращает ее

Что делать, если банкомат "съел" карту и не возвращает ее

Что делать, если банкомат "съел" карту и не возвращает ее

| 07 июл 2020 | 10:45

В жизни обладателей банковских пластиковых карточек иногда случается неприятная ситуация — банкомат съел карту. Такие инциденты достаточно редкое явление, но от подобного никто не застрахован. И если это произошло, владельцу карты полезно знать, как вернуть карту из банкомата. Не следует впадать в панику, нужно просто спокойно подумать — что же произошло, и как заставить терминал вернуть проглоченную собственность.



Три простых шага:

Нажимаем на кнопку "Отмена" и удерживаем палец, кнопку не отпускаем.

Удерживаем от 10 секунд до 5 минут, пока не появится данная надпись: "Завершить обслуживание".

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию для переводов через банкомат

Читайте также:

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию для переводов через банкомат
Не отпускайте кнопку "Отмена", другой рукой нажмите "Да".

Вот и все, карта вернется к вам, надеемся, что вы не попадете в такую ситуацию, а если окажитесь, обязательно вспомните данный способ.
Читать дальше...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: