Что делать, если банкомат "съел" карту и не возвращает ее

| 07 июл 2020 | 10:45

В жизни обладателей банковских пластиковых карточек иногда случается неприятная ситуация — банкомат съел карту. Такие инциденты достаточно редкое явление, но от подобного никто не застрахован. И если это произошло, владельцу карты полезно знать, как вернуть карту из банкомата. Не следует впадать в панику, нужно просто спокойно подумать — что же произошло, и как заставить терминал вернуть проглоченную собственность.







Три простых шага:



Нажимаем на кнопку "Отмена" и удерживаем палец, кнопку не отпускаем.



Удерживаем от 10 секунд до 5 минут, пока не появится данная надпись: "Завершить обслуживание".



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Не отпускайте кнопку "Отмена", другой рукой нажмите "Да".Вот и все, карта вернется к вам, надеемся, что вы не попадете в такую ситуацию, а если окажитесь, обязательно вспомните данный способ.