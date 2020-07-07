Что делать, если банкомат "съел" карту и не возвращает ее
| 07 июл 2020 | 10:45
В жизни обладателей банковских пластиковых карточек иногда случается неприятная ситуация — банкомат съел карту. Такие инциденты достаточно редкое явление, но от подобного никто не застрахован. И если это произошло, владельцу карты полезно знать, как вернуть карту из банкомата. Не следует впадать в панику, нужно просто спокойно подумать — что же произошло, и как заставить терминал вернуть проглоченную собственность.
Три простых шага:
Нажимаем на кнопку "Отмена" и удерживаем палец, кнопку не отпускаем.
Удерживаем от 10 секунд до 5 минут, пока не появится данная надпись: "Завершить обслуживание".
Не отпускайте кнопку "Отмена", другой рукой нажмите "Да".
Вот и все, карта вернется к вам, надеемся, что вы не попадете в такую ситуацию, а если окажитесь, обязательно вспомните данный способ. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram