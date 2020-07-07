Чистотел: лечебные свойства и противопоказания

| 07 июл 2020 | 13:29

Трава чистотела: лечебные свойства и противопоказания









- многолетнее травянистое растение до 1 м высотой. Цветки желтые. Семена черные с белым мясистым придатком, который является лакомством для муравьев. Муравьи разносят семена чистотела на большие расстояния. Растение обладает удивительной высокой чувствительностью: если слегка ударить по цветоножке, лепестки сразу поднимаются кверху. Цветет с мая по август.Латинское название рода произошло от слова «ласточка» (chelidon) — чистотел начинает цвести одновременно с прилетом ласточек.а знали еще в Древнем Риме. С помощью его корней, имеющих внутри цвет золота, алхимики пытались получить философский камень.

Ученые XIX века отмечали положительные действие экстракта чистотела при лепре (проказе). Чистотелом издавна лечили лишаи и экземы. Есть данные о лечении спиртовым экстрактом чистотела опухолей молочной железы.



С лечебной целью используется надземная часть растения (трава). Она содержит алкалоиды, витамины А, С, хелидоновую, яблочную, лимонную и янтарную кислоты, кроме того, макроэлементы (калий, магний, железо) и микроэлементы (марганец, медь, цинк, кобальт, молибден, хром, барий, селен, йод, бор, никель). Все части растения выделяют обильный оранжевый сок. На вкус он жгучий, горький, с неприятным запахом. Руки, испачканные соком, надолго становятся желто-коричневыми. Траву собирают во время цветения. Желательно использование свежей травы, так как при сушке теряется до 80% млечного сока, содержащего основные действующие вещества.

Сок чистотела: лечебные свойства









Свежий— распространенное средство для сведения бородавок, мозолей, пигментных пятен, родинок. Им успешно лечили чесотку.По предложению отечественных ученых с 1964 года чистотел широко использовался для лечения полипоза кишечника и желудка. В настоящее время в научной медицине отвар травы применяют внутрь как желчегонное средство при болезнях печени.В Болгарии настой чистотела назначают как слабительное и мочегонное средство.В экспериментах на животных препараты чистотела задерживают рост злокачественных опухолей, обладают бактериостатическим действием в отношении туберкулезной палочки.Имеются сведения об использовании чистотела в виде ванн и мази при псориазе: одновременно применять мазь и внутрь 20%-ную спиртовую настойку чистотела. Мазь готовится из 50%-ного экстракта чистотела, смешанного со свиным жиром (1:2).На основании клинических испытаний установлено, что настой и отвар травы чистотела при зудящих дерматозах (10 г травы на 100 г воды) обладают противозудными и противовоспалительными свойствами.Чистотел противопоказан лицам страдающим эпилепсией, бронхиальной астмой, стенокардией, а также неврологическими заболеваниями.При приеме внутрь в большом количестве у больных может развиться отравление с тошнотой, рвотой, параличом дыхательного центра. Правильное применение чистотела внутрь как диуретического, желчегонного, слабительного средства такое:5 г (1 ст. ложку) сырь помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагрева ют на водяной бане 1 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Объем полученного на стоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Настой хранят в холодильник не более 2 суток. Принимают по 1/2 стакан 2-3 раза в день за 15 ми нут до еды.

Используется чистоте в Польше, Франции, Индии, России как эффективное средство для удаления мозолей, бородавок, кератом. Соком свежей травы 2 раза день (трижды через 2-3 минуты) смазывают высыпания или мозоли в течение 2-3 недель. Настой травы (10 на 200 мл кипятка) втирают в корн волосы при псориазе, себорее волосистой части головы. Парфюмерная промышленность выпускает кремы шампуни с соком чистотела, в том числе и для детей.



Масло из семян чистотела предохраняет металл от коррозии. Соком чистотела окрашивают издавна шерстяные ткани в желтый цвет.



Перед применением необходима консультация со специалистом. Не занимайтесь самолечением.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram