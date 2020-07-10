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Болезни томатов и чем их обработать

Болезни томатов и чем их обработать

| 10 июл 2020 | 14:53

У томата есть несколько грибковых болезней, которые поражают его и в дождливое, и в сухое лето. В холодное и дождливое лето растения чаще всего поражаются фитофторой, в жаркое и сухое — вершинной гнилью.

Фитофтороз


Для профилактики этого грибкового заболевания растения томата опрыскивают три раза.

  • Первое опрыскивание проводят через 20 дней после посадки рассады в грунт. Для опрыскивания используют раствор марганцовки (на 10 л воды 1,5 г перманганата калия).
  • Второе опрыскивание — через 12 дней после первой. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 1 ст. ложку хлорокиси меди и 1 ч. ложку жидкого мыла (для лучшего прилипания).
  • Последнее опрыскивание проводят при зацветании третьей цветочной кисти. На 10 л воды температуры 25-27°С берут 1 стакан измельченного на мясорубке чеснока и 1 г перманганата калия. Опрыскивание производят утром, расходуя на каждое растение около 50 г смеси.

Вершинная гниль


Признаком этой болезни являются плоские серые пятна, которые появляются на верхушках зеленых плодов. Помидоры кажутся усеченными. Болезнь появляется в сухую и жаркую погоду.  Для профилактики болезни растения следует поливать так, чтобы не смачивать листья (под корень). Если на плодах уже появились признаки вершинной гнили, необходимо собрать все пораженные плоды и листья и сжечь.

  • Растения следует срочно опрыскать медным купоросом или хлорокисью меди (на 1 л воды 1 ст. ложка медного купороса или хлорокиси меди, 1 ст. ложка мыла или 1 стакан обезжиренного молока).
  • Вторично томаты следует опрыскать чесноком через 5 дней после первого опрыскивания (на 10 л воды 1 стакан измельченного на мясорубке чеснока, 2-3 г сухой марганцовки и 1 ст. ложку мыла).
  • Кроме этого следует подкормить растения фосфорными и калийными удобрениями, которые замедлят развитие болезни. Для этого на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия. Растения поливают под корень, расходуя на каждое по 1 л раствора.
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