Как определить, чего не хватает огурцам

| 10 июл 2020 | 15:02

Как определить, каких микроэлементов недостаточно для нормального развития огурцов? Достаточно внимательно приглядеться к внешнему виду плодов.







При недостатке азота замедляется развитие огурца, листья становятся сначала бледно-зелеными, затем желтеют (особенно старые), уменьшается размер плодов, они медленно растут. Необходимо подкормить огурцы аммиачной или кальциевой селитрой, можно использовать для подкормки навозную жижу.



При недостатке калия появляется желтая кайма на листьях (особенно старых), которая затем превращается в коричневые пятна. Плоды созревают неравномерно, сердцевина плода мягкая. В этом случае нужна подкормка сульфатом калия.









свидетельствует пожелтение листьев, которое начинается между жилками старых листьев и листьев среднего яруса. Это — хлороз. Он сильнее проявляется в солнечную погоду при интенсивном росте плодов, если перед солнечными днями было несколько пасмурных. Необходима подкормка сульфатом магния (английская соль 2 г на 10 л воды).проявляется чаще всего на торфянистых почвах. На молодых листьях появляются светлые пятна, тогда как старые остаются зелеными. Верхние листья долго не разворачиваются, выглядят стянутыми по краям (куриные лапки).

Недостаток железа часто наблюдается, если огурцы растут на песчаных почвах. Молодые листья желтеют по мере роста, пожелтение начинается между жилками, затем желтеет вся поверхность листа, а плоды опадают.



Недостаток бора проявляется на молодых листочках и черешках листьев: они деформируются, верхушечные точки роста засыхают, усиливается рост боковых побегов, листья приобретают багровый, коричневый и желтый оттенки.





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