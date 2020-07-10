Профессии по знаку зодиака: где искать свое призвание

| 10 июл 2020 | 20:47

Наступает ответственный момент в жизни многих молодых людей — выбор будущей профессии. Счастливы те, у кого есть какой-либо врожденный талант или призвание. Но большинство ребят, заканчивающих школу, еще не знает, кем стать. А не поможет ли нам в реализации скрытых талантов и способностей астрология? К сожалению, подробно проанализировать психологические особенности разных типов людей и перечислить все подходящие для них профессии невозможно. Мы приводим только наиболее типичные профессии для людей, рожденных под определенными знаками Зодиака. Но это не значит, что людям, рожденным, например, под знаком Тельца не стоит и думать о профессиях, к которым более склонны рожденные под знаком Льва. Дерзайте! Главное — верить в себя.







ОВЕН

Им подойдут профессии, требующие смелости, мужества, решительности. Это военные и естественные науки, исследовательская работа, математика, физика, авиация, космонавтика, горное дело, медицина (хирургия, стоматология, психотерапия), электроника, спорт. Из них получатся отличные швеи, закройщики и модельеры.



ТЕЛЕЦ

Успех рожденных под этим знаком возможен в финансово-экономических науках, естественных (ботаника, лесное и сельское хозяйство), а также в искусстве, архитектуре и строительстве, в дизайне, химии, ветеринарии, физике, математике, моделировании одежды, швейной и текстильной промышленности, кулинарии, торговле.



БЛИЗНЕЦЫ

Их дело — журналистика, литература, языки, искусствоведение, прикладные науки и ремесла, военное дело, коммерция, менеджмент, география, психология, педагогика, психотерапия, невропатология, торговля. Они могут с успехом работать на транспорте и в технической сфере. Из них получаются неплохие экскурсоводы и хореографы. Им подходят многие профессии, связанные с командировками и экспедициями.



РАК

Они могут проявить себя в гуманитарных и естественных науках, в области педагогики, психологии. Им подойдут история и археология, биология и география, торговля и кулинария, музыка, живопись, театр, искусствоведение, педагогика и психология, профессии, связанные с государственной или политической деятельностью, служба- в военном и торговом флоте, работа в гостиницах и на предприятиях общепита.

Людям, родившимся под этим знаком, лучше отдать предпочтение профессиям, связанным с техникой, механикой, машинами и приборами, текстильной индустрией. Если они решат пойти в медицину, то лучше им заняться кардиологией, стоматологией, педиатрией, рентгенологией. Из них получаются хорошие руководители и политики. Больших успехов Львы могут достичь в области киноискусства и на театральной сцене. Это хорошие ювелиры, оружейники, модельеры.Им подходят военные и юридические специальности, филология, философия, бухгалтерия, коммерция, финансы, торговля, издательская деятельность, дипломатия, торговля, медицина (гигиена, фармация, диетология), экономика.Девы могут достичь высот в парикмахерском искусстве. Из них получаются хорошие эксперты, аналитики и психоаналитики.Им больше подойдут профессии, связанные с общественной деятельностью. Их привлекают театр, живопись, искусствоведение, культура, точные науки, юриспруденция. Они бывают прекрасными секретарями, кассирами, работниками клубов, казино, туристического бизнеса, службы знакомств. Из некоторых получаются неплохие портные, вышивальщицы, фотографы.Из медицинских специальностей им лучше заняться хирургией, гинекологией, стоматологией, фитотерапией, рентгенологией, гомеопатией, геронтологией. Можно посвятить себя юриспруденции, подойдут им и уголовный розыск, криминалистика, политика, военные науки. Можно с успехом заняться физикой, химией, биологией, строительством, машиностроением, программированием, философией, филологией, журналистикой, физкультурой.Из них получаются хорошие хирурги, психотерапевты, психиатры, стоматологи, философы, финансисты и экономисты. Успех ждет их в торговле, религии, юриспруденции, дипломатии, военной и законодательной деятельности. Они с интересом занимаются географией, геофизикой, физикой, астрономией, электроникой, языкознанием, горным делом, машиностроением.













КОЗЕРОГ

Им по плечу точные и военные науки, строительство, электроника, программирование, сельское и лесное хозяйство, геология, археология, коммунальное хозяйство, архитектура, медицина, педагогика, административно-политическая деятельность.



ВОДОЛЕЙ

Профессии, связанные с наукой и научными исследованиями, техникой, механикой, электроникой, физикой, математикой, радиотехникой, авиацией, космонавтикой, транспортом, программированием, психоанализом и астрономией, нередко становятся делом их жизни. Из медицинских, специальностей им ближе всего гомеопатия, гипноз, невропатология, хирургия, офтальмология, гинекология. Они могут, добиться больших успехов в биологии, педагогике и экологии.



РЫБЫ

Они могут заниматься медициной (акушерством, гинекологией, массажем, косметологией, офтальмологией, психологией, психиатрией), а также юриспруденцией, музыкой, кино, театром, хореографией, религией, историей, литературой, философией, астрономией и астрологией^ Прекрасно реализуют себя в криминалистике, языкознании и педагогике. Из них получаются писатели-фантасты и сказочники, а также неплохие модельеры.





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Фото: 2do2go.ru