Ландыш: полезные свойства

| 11 июл 2020 | 12:03

Ландыш — многолетнее тенелюбивое растение со стрелкой стебля до 30 см. Цветет в мае-июне. Плоды — Красно-оранжевые ягоды — созревают в августе-сентябре.



С богиней Дианой связана легенда о появлении на свете ландыша. Как-то на охоте Диана заблудилась и попала в дремучий лес, в котором жили фавны. Они влюбились в нее и стали преследовать прекрасную незнакомку. Диана убежала от них, но во время бегства с ее красивого тела падали душистые капельки пота, превращавшиеся на земле в волшебной красы цветы — ландыши.







Славяне создали свою удивительную легенду о появлении ландыша. Водяная царевна Волхва полюбила красивого и веселого Садко. На свою беду она узнала о любви Садко к прекрасной Любаве. В отчаянии вышла Волхва в последний раз на берег послушать песни любимого, но не нашла его на берегу. Горько заплакала Волхва, слезы упали среди трав, превратившись в белоснежные цветы с изумительным ароматом. В Англии существует предание о том, что святой Леонард вступил в бой с драконом. Дракон изранил святого, а там, где падали капли крови, выросли ландыши.



У христиан ландыш — это слезы Богородицы, которые она проливала, глядя на распятого сына.



В Германии существует предание, что дева Мария с венком из ландышей появляется только перед праведниками.



В Австрии существует поверье, что белые колокольчики ландыша — это, фонарики в жилищах гномов или ожерелье Белоснежки. Спасаясь от злой мачехи, она рассыпала его, и бусины превратились в грустные белые, как снег, цветы.



Еще одна легенда о ландыше. Ландыш оплакивал ушедшую весну такими горючими слезами, что из его сердца выступила кровь и окрасила его зеленые слезы, поэтому плоды этого цветка среди зелени краснеют капельками крови.

Чем полезен ландыш









Все части растения содержат сердечные гликозиды. В настоящее время их выделено около 20. Кроме того, содержатся макроэлементы: калий, кальций, магний, железо; и микроэлементы: марганец, медь, цинк, кобальт, молибден, хром, барий, селен, никель, вольфрам, стронций и т. д.В медицине препараты ландыша широко применяются при острой и хронической сердечной недостаточности, компенсированных пороках сердца. Препараты ландыша замедляют сердечный ритм, улучшают наполнение пульса, уменьшают застойные явления, цианоз, одышку, увеличивают диурез. Наиболее активны препараты ландыша при внутривенном введении (препарат «Коргликон»).Но возможен прием ландыша в виде капель, которые выпускает наша фармацевтическая промышленность: настойка ландыша, ландышево-пустырниковые капли, валериано-ландышевые капли, капли Зеленина.В Англии водный настой цветков ландыша под названием «золотая вода» долгое время применяли для лечения нервных заболеваний. Золотой ее называли потому, что продавали воду в позолоченных или серебряных флаконах.А в последнее время установлено, что эти водные настои из листьев ландыша оказывают выраженное цитотоксическое и сильное противовирусное действие в отношении вирусов герпеса и гриппа. Назначает и контролирует применение препаратов ландыша врач. При гастритах и острых заболеваниях печени и почек они нежелательны. Следует помнить: и само растение, и препараты из него ядовиты. Доврачебная помощь при отравлении ландышем заключается в промывании желудка.Эфирное масло ландыша высоко ценится в парфюмерной промышленности при изготовлении духов, лосьонов, туалетного мыла.Красота и беспредельная беззащитность ландыша до сих пор не преодолели варварского отношения людей к природе.

Знаете ли вы, что ландыш цветет всего 1 раз в три года?! Не рвите это белоснежное чудо! Он лечит ваши сердце и нервы, является любимым лакомством пятнистого оленя, панты которого также целебны для человека. В природе все взаимосвязано. Потомкам не нужны будут научные труды, результат которых — выращенные в пробирке цветы ландыша, подобно культивированному женьшеню. Проще не рвать ландыши, а сохранить их в природе. Человечеству обойдется это намного дешевле.



Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Не занимайтесь самолечением.





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