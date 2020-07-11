Муравьи в огороде: как от них избавиться
| 11 июл 2020 | 14:48
Как избавиться от домашних муравьев? Предлагаем вашему вниманию народные средства борьбы с муравьями.
- Путь проникновения муравьев в дом ежедневно посыпайте измельченным древесным углем.
- Муравьи не переносят запаха скипидара и свежего шалфея.
- Четыре части вареного мяса, пропущенного через мясорубку, смешайте с одной частью измельченной в пудру буры. Разложите «угощенье» на бумажках в местах обитания муравьев.
- Смажьте края посуды, в которой хранятся пищевые продукты, подсолнечным маслом. Его запах отпугивает муравьев.
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