Как сушить ягоды и фрукты

| 11 июл 2020 | 14:57

Сушка, пожалуй, самый древний и простой способ заготовки на зиму. Как сушить фрукты и ягоды по правилам? Предлагаем вашему вниманию несколько советов.

Яблоки и груши для сушки надо нарезать тонкими ломтиками, с кожицей или без. Сушат их на устланных чистой бумагой (но не газетами!) противнях на солнце в течение нескольких дней или в духовке с открытой дверцей. Если груши твердые, их перед сушкой рекомендуется бланшировать. Правильно высушенные яблоки и груши эластичные, желтого цвета.

Лесную землянику, малину и чернику перед сушкой не моют, сушат на противнях, застланных бумагой, в духовке с открытой дверцей. Сушка длится около 4 часов. Высушенные ягоды сохраняют свой вкус и аромат.

Вишню с косточками моют и сушат так же, как и вышеперечисленные ягоды, но времени на это требуется в 1,5-2 раза больше.

Сливу для сушки нужно брать совершенно спелую, без признаков порчи. Вымытые плоды бланшируются в 5%-ном растворе соды (около 95°С). Для этого каждую партию опускают в дуршлаге в раствор на 5-7 секунд, затем быстро промывают под струей холодной воды и раскладывают на устланные бумагой противни. Сушат сливы на солнце в течение нескольких дней. Готовая слива эластична, с вязкой, сладкой мякотью.

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Хранят сушеные фрукты и ягоды в жестяных или стеклянных банках, плотно закрытых крышками.