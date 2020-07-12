Как уберечь ребенка от опасности утонуть
| 12 июл 2020 | 14:02
Утопление — это одна из наиболее частых причин гибели/травматизма среди детей. На водоемах необходимо за ними внимательно следить. Предлагаем вашему вниманию четыре заблуждения, благодаря которым вы по другому посмотрите на этот факт.
Первое — для того, чтобы пойти ко дну нужно много времени. В реальности все по другому: если ребёнок начал тонуть, то у вас в распоряжении имеется меньше одной минуты, чтобы приступить к спасению. Не теряйте из виду своих детей.
Второе — ребёнка, который тонет, то можно услышать. В основном, дети тонут без шума и тихо. В этот момент будут слышны только маленькие всплески воды. Если в это время он купается среди людей, то и не будет слышно совсем ничего.
Четвертое — если ваш ребёнок занимается плаванием, то беспокоиться не нужно. Согласно статистическим данным 47% утонувших ребят в возрасте 10-17 лет умели плавать. Ребенку в воде может свести ногу. Кроме того, его может снести течением и ещё много-много всего.
Пожалуйста, смотрите за своими детками на воде и будьте внимательны.
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