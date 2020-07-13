Ученые из Башкирии разработали мороженое с пыльцой и прополисом
| 13 июл 2020 | 12:07
В Башкирском государственном аграрном университете разработали необычный десерт – молочное мороженое, обогащенное пчелиным прополисом и пыльцой.
Над рецептурой вкусного и полезного лакомства трудились магистранты факультета пищевых технологий Ильяс Шарипов и Рамина Гибадуллина вместе с научными руководителями – профессором кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии Ириной Мироновой и доцентом Зульфией Галиевой.
– Сегодня ведется активная подготовка к Международному конгрессу пчеловодов «Апимондия – 2021», поэтому мы решили показать необычные способы применения продуктов пчеловодства, – рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Зульфия Галиева. – Мороженое с прополисом и пыльцой обладает не только отменным вкусом, но и выраженным антибактериальным и профилактическим действием.
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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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