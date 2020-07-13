Ученые из Башкирии разработали мороженое с пыльцой и прополисом

| 13 июл 2020 | 12:07

В Башкирском государственном аграрном университете разработали необычный десерт – молочное мороженое, обогащенное пчелиным прополисом и пыльцой.







Над рецептурой вкусного и полезного лакомства трудились магистранты факультета пищевых технологий Ильяс Шарипов и Рамина Гибадуллина вместе с научными руководителями – профессором кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии Ириной Мироновой и доцентом Зульфией Галиевой.

– Сегодня ведется активная подготовка к Международному конгрессу пчеловодов «Апимондия – 2021», поэтому мы решили показать необычные способы применения продуктов пчеловодства, – рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Зульфия Галиева. – Мороженое с прополисом и пыльцой обладает не только отменным вкусом, но и выраженным антибактериальным и профилактическим действием.

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В данный момент продолжаются научные изыскания. Впрочем, профессиональное сообщество уже оценило разработку по достоинству – она была отмечена дипломом I степени и медалью Международного смотра-конкурса лучших инновационных разработок AGRITECH III-2020. В планах – получить патент на мороженое.





Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ

Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ