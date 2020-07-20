Жители Башкирии смогут увидеть в ночном небе Сатурн

| 20 июл 2020 | 14:04

В ночь на 21 июля жители Башкирии смогут увидеть планету Сатурн. Она будет находиться на самом близком расстоянии к Земле.







На прямой, соединяющей Землю и Сатурн, планета расположится в 03:28. Сатурн будет находиться максимально близко от Земли в этом году – 1345,6 млн километров. Об этом сообщает планетарий в Уфе.



Такое положение Сатурна эксперты называют его противостоянием на орбите. Сатурн оказывается одной прямой с Солнцем и Землёй, причём Земля находится между Сатурном и Солнцем.

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Для наблюдателя с Земли Сатурн отстоит от Солнца на 180 градусов и восходит вечером, когда заходит Солнце. С восходом Солнца Сатурн заходит на западе. Таким образом, планету можно увидеть ночью, это самое благоприятное время для наблюдения.