Жители Башкирии смогут увидеть в ночном небе Сатурн
| 20 июл 2020 | 14:04
В ночь на 21 июля жители Башкирии смогут увидеть планету Сатурн. Она будет находиться на самом близком расстоянии к Земле.
На прямой, соединяющей Землю и Сатурн, планета расположится в 03:28. Сатурн будет находиться максимально близко от Земли в этом году – 1345,6 млн километров. Об этом сообщает планетарий в Уфе.
Такое положение Сатурна эксперты называют его противостоянием на орбите. Сатурн оказывается одной прямой с Солнцем и Землёй, причём Земля находится между Сатурном и Солнцем.
Читайте также:В Архангельском районе Башкирии посреди жары выпал град
Источник:
bash.news
Читайте также
Это интересно
До конца июля жители Башкирии смогут наблюдать полный парад планет
Это интересно
В Башкирии в июле можно будет наблюдать Землю в афелии и сближение Сатурна, Юпитера и Луны
Это интересно
Жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение
Общество
В Башкирии будет наблюдаться целый ряд сближений планет
Общество
Сегодня жители Башкирии смогут увидеть самый яркий звездопад весны
Это интересно
В Башкирии заметили падение светящегося объекта | видео
Это интересно
19 февраля 2019 года жители Башкирии смогут наблюдать Суперлуние
Это интересно
Жители Башкирии увидят самый красивый звездопад года в августе