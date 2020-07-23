Уфимский любитель природы сфотографировал редкую комету Neowise

Уфа | 23 июл 2020 | 19:35

Уфимский фотограф и любитель природы Антон Квашнин сфотографировал редкую комету, которая называется NEOWISE. Ученые обнаружили её недавно, сам же Антон и вовсе не знал о её существовании.







Так, обыкновенная вылазка с друзьями на озеро Кандрыкуль, открыла для него небесное чудо. Своим открытием мужчина поделился на своей странице в соцсети 21 июля.

— Ночью один из друзей подходит ко мне и спрашивает: «Это хвост там у звезды?» — рассказал Антон. — Я поворачиваю голову, смотрю, да, точно, хвост. Потом мы загуглили и узнали, что это комета NEOWISE. Она довольно редко пролетает над нашей планетой.

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Фото: Антон Квашнин / Instagram.com

Самая яркая комета десятилетия поразила Антона и на следующий день, 22 июля, когда он поехал в Белебеевский район. Мужчине удалось сфотографировать светило в нескольких разных местах.