Уфимский любитель природы сфотографировал редкую комету Neowise

Уфимский фотограф и любитель природы Антон Квашнин сфотографировал редкую комету, которая называется NEOWISE. Ученые обнаружили её недавно, сам же Антон и вовсе не знал о её существовании.
Так, обыкновенная вылазка с друзьями на озеро Кандрыкуль, открыла для него небесное чудо. Своим открытием мужчина поделился на своей странице в соцсети 21 июля.
— Ночью один из друзей подходит ко мне и спрашивает: «Это хвост там у звезды?» — рассказал Антон. — Я поворачиваю голову, смотрю, да, точно, хвост. Потом мы загуглили и узнали, что это комета NEOWISE. Она довольно редко пролетает над нашей планетой.