В Башкирии жители смогут наблюдать самый яркий звездопад

| 28 июл 2020 | 11:40

Жители республики в ночь с 28 на 29 июля смогут наблюдать за звездопадом. Об этом сообщает планетарий города Уфы.







За метеорным потоком можно наблюдать с 12 июля по 23 августа, но в ночь на 29 июля можно будет увидеть самое большое число метеоров. Эксперты рекомендуют наблюдать за звездопадом после 01.00 и за городом.

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Фото: pixabay.com

Как известно, ежегодно планета Земля входит в орбиту кометы. Приблизительно 1,5 месяца она проходит сквозь скопление частиц кометы - "мусора", который оставляет после себя комета в результате движения вокруг Солнца. Этот "мусор" со скоростью 150 тысяч км/ч врезается в Землю. Частицы сгорают в атмосфере, а жители могут наблюдать красивый звездопад.