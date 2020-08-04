В Башкирии можно наблюдать сближение Марса и Земли

| 04 авг 2020 | 11:15

В это лето планеты радуют нас своей яркостью. Зимой и весной по вечерам можно было любоваться ярчайшей Венерой, теперь очень ярким стал Марс. Дело в том, что с 3 августа, Марс находится в точке перигелия – ближайшей к Солнцу точке на своей орбите. Находясь в этом положении, он получает на 30% больше света Солнца, и выглядит ярче.







К тому же Марс сейчас приближается к Земле, на кратчайшем расстоянии от нас — в 61,3 млн. км, он окажется 6 октября, его яркость значительно возрастет. Он станет таким же ярким, как сейчас выглядит Юпитер!

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Фото: скрин с сайта stellarium-web

Как рассказали в уфимском городском планетарии, в начале августа Марс восходит на востоке в половине двенадцатого — через два часа после захода Солнца, а в конце месяца – около десяти часов вечера. Ночью он виден высоко над юго –восточным горизонтом как очень яркая оранжевая звезда.