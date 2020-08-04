Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии можно наблюдать сближение Марса и Земли

В Башкирии можно наблюдать сближение Марса и Земли

В Башкирии можно наблюдать сближение Марса и Земли

| 04 авг 2020 | 11:15

В это лето планеты радуют нас своей яркостью. Зимой и весной по вечерам можно было любоваться ярчайшей Венерой, теперь очень ярким стал Марс. Дело в том, что с 3 августа, Марс находится в точке перигелия – ближайшей к Солнцу точке на своей орбите. Находясь в этом положении, он получает на 30% больше света Солнца, и выглядит ярче.



К тому же Марс сейчас приближается к Земле, на кратчайшем расстоянии от нас — в 61,3 млн. км, он окажется 6 октября, его яркость значительно возрастет. Он станет таким же ярким, как сейчас выглядит Юпитер!

В Башкирии жители смогут увидеть сближение Юпитера, Сатурна и Луны

Читайте также:

В Башкирии жители смогут увидеть сближение Юпитера, Сатурна и Луны
Как рассказали в уфимском городском планетарии, в начале августа Марс восходит на востоке в половине двенадцатого — через два часа после захода Солнца, а в конце месяца – около десяти часов вечера. Ночью он виден высоко над юго –восточным горизонтом как очень яркая оранжевая звезда.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин с сайта stellarium-web

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: