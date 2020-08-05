В Башкирии фермер вспахал поле на дорогущем "Кадиллаке" | видео

| 05 авг 2020 | 12:01

Сегодня, 5 августа, в одном из районов Башкирии водители, проезжая мимо деревни, стали свидетелями необычного зрелища. Мужчина прицепил к дорогому внедорожнику Сadillac культиватор и таким образом обрабатывал поле. Один из очевидцев даже остановился, чтобы понять, что происходит. Его удивило, что люксовую машину используют для полевых работ.





— Ехал по дороге, смотрю на «Кадиллаке» культивируют поле. Фермеры совсем обнаглели (изменено – прим. ред.). Вы только посмотрите! — сказал в своем видеобращении мужчина. — А что, трактор сломался что ли?



— Да, сломался, — крикнул ему хозяин авто.



— Хабиров, наверное, денег много выделяет. Ну ладно, поехали, — подытожил свидетель.





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Фото: скриншот, соцсети

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