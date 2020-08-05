В Башкирии фермер вспахал поле на дорогущем "Кадиллаке" | видео
| 05 авг 2020 | 12:01
Сегодня, 5 августа, в одном из районов Башкирии водители, проезжая мимо деревни, стали свидетелями необычного зрелища. Мужчина прицепил к дорогому внедорожнику Сadillac культиватор и таким образом обрабатывал поле. Один из очевидцев даже остановился, чтобы понять, что происходит. Его удивило, что люксовую машину используют для полевых работ.
— Ехал по дороге, смотрю на «Кадиллаке» культивируют поле. Фермеры совсем обнаглели (изменено – прим. ред.). Вы только посмотрите! — сказал в своем видеобращении мужчина. — А что, трактор сломался что ли?
— Да, сломался, — крикнул ему хозяин авто.
— Хабиров, наверное, денег много выделяет. Ну ладно, поехали, — подытожил свидетель.