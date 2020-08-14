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В ночном небе над Башкирией можно будет наблюдать сближение Венеры и Луны

В ночном небе над Башкирией можно будет наблюдать сближение Венеры и Луны

| 14 авг 2020 | 09:11

15 августа в небе можно будет наблюдать сближение двух планет – Венеры и Луны, следует из информации на сайте уфимского планетария.

Луна в этот день будет «стареющая» – выглядеть как тонкий серп, повернутый выпуклой стороной к Солнцу. Венеру можно увидеть над восточным горизонтом после двух часов ночи и до рассвета. Отмечено, что она будет сиять очень ярко.

В Уфимском планетарии также напомнили, что до 24 августа продолжается  самый известный и яркий метеорный поток – Персеиды.
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Источник: ufa.aif.ru

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