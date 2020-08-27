Жители Башкирии смогут увидеть сближение Луны, Юпитера и Сатурна

| 27 авг 2020 | 11:05

Ночью 28 и 29 августа жители Башкирии смогут увидеть рядом с Луной Юпитер и Сатурн. Об этом рассказали в уфимском планетарии.



Юпитер и Сатурн хорошо видны именно в августе, в вечернее время до полуночи. После полуночи обе планеты заходят за горизонт. 28 августа Юпитер будет левее Луны и выше. 29 августа Луна отойдёт от Юпитера дальше и будет виднеться уже рядом с Сатурном.

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Фото: ufaplanetarium.ru