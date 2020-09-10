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Что нельзя делать 10 сентября

Что нельзя делать 10 сентября

| 10 сен 2020 | 12:25

10 сентября в народе называют днем День Анны и Саввы Скирдников. Название пошло от того, что раньше в это время крестьяне собирали с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды.



Считается, что в этот день нельзя долго гулять, особенно в лесу, существует большая вероятность заблудиться. А еще не надо ходить к родителям невесты, иначе беду накличешь. 10 сентября женщинам категорически запрещено работать.

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А еще нельзя сквернословить, в противном случае плохие слова привлекут в жизнь проблемы, неудачи и болезни. Запрещено таить обиду и накапливать отрицательную энергию. Так как это в итоге отразится на самом обиженном.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com

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