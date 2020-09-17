Жители Башкирии засняли в небе сразу два солнца | видео

| 17 сен 2020 | 10:28

Необычное явление снял мобильный репортёр в небе над поселком Чишмы. Накануне там можно было наблюдать сразу два солнца. На кадрах видно, как справа светит большой диск небесного светила, а слева чуть поменьше.

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Фото: скрин видео

Видео: gtrk.tv

Как пишут эксперты, этот эффект называется гало или ложное солнце. Интересным является тот факт, что зачастую его можно увидеть зимой — в морозную погоду при большой влажности. А сейчас на улице пока только середина сентября.