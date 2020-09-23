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В Башкирии обнаружили гриб, похожий на коралл

В Башкирии обнаружили гриб, похожий на коралл

| 23 сен 2020 | 12:05

В Башкортостане, на территории заповедника «Шульган-Таш» обнаружили редкий гриб. Речь идет о ежовике или гериции коралловидном (Hericium coralloides).



«Этот редкий гриб очень красивый, очень похожий на белоснежный коралл. И довольно редкий: представитель Красной книги Международного союза охраны, Российской Федерации и, конечно, Республики Башкортостан. Он в последний раз на территории заповедника был обнаружен в 1993 году. 26 августа в широколиственном лесу, по пути к одноименной пробной площади на замшелом лежащем дубовом стволе обнаружилось множество плодовых тел ежовика. В основании – упругие ножки с коралловым обрамлением, запах приятный грибной», — сообщили в заповеднике.


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Источник: gtrk.tv

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