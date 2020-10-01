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Стилисты назвали самый модный цвет волос сезона 2020-2021

Стилисты назвали самый модный цвет волос сезона 2020-2021

| 01 окт 2020 | 10:23

Среди актуальных оттенков можно будет подобрать цвет на любой вкус, как отмечают эксперты. В моде как дерзкие сочетания, так и мягкие натуральные оттенки.

Блонд. Блондинки всегда будут в моде, сейчас особо актуальным считается легкий серебристый тон. Эксперты также отметили популярным карамельные блики на шоколадной базе. По их мнению, так окрашивание будет выглядеть естественно и свежо, а современная техника мелирования позволит создать плавные переходы.



Натуральные цвета. В тренде не только природные оттенки, как темный шоколад, но и полное воздержание от окрашивания в пользу натуральной седины. Эксперты рекомендуют не забывать об уходе за такими волосами и не допускать появления желтизны. Они посоветовали тонировать седые волосы в серебристые тона.

Стилисты отмечают, что на пике популярности сейчас все разнообразие красных оттенков — бордовые, винные и медные.

К тому же колористы уже устали от балаяжей, омбре и шатушей, они все чаще стали агитировать на однотонное окрашивание.

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Яркость. Не сдают своих позиций и яркие оттенки. При этом они становятся все ярче и сочнее. На пике моды сейчас классический синий. Также в тренде фиолетовый и сочные апельсиновые оттенки.

Пастель. Эксперты советуют присмотреться к красно-фиолетовой палитре. В моде лавандовые, розовые и коралловые оттенки.

Самые смелые могут позволить себе кончики, однако такие, которые будут иметь четкие границы, будто опущенные в краску, и черные корни.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com

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