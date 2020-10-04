Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе метеорный поток Дракониды
| 04 окт 2020 | 11:27
В конце текущей недели можно будет наблюдать максимум метеорного потока Дракониды (или Джакобиниды). Как объяснили в пресс-службе уфимского планетария, с 6 по 10 октября Земля окажется поблизости от роя частиц, оставленных кометой Джакобини-Циннера.
Яркие светящиеся следы в небе желтоватого или красноватого цвета оставят метеоры, движущиеся относительно медленно – в земную атмосферу они влетают со скоростью 20 километров в секунду.
Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, из точки рядом «головой» которого, как кажется наблюдателю с Земли, летит метеорный поток («хвост» Дракона протянулся между Малой и Большой Медведицами).
Лучшее время для наблюдения звездопада – сразу после наступления темноты. Искать следует в северном и северо-западном направлении.
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