Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе метеорный поток Дракониды

| 04 окт 2020 | 11:27

В конце текущей недели можно будет наблюдать максимум метеорного потока Дракониды (или Джакобиниды). Как объяснили в пресс-службе уфимского планетария, с 6 по 10 октября Земля окажется поблизости от роя частиц, оставленных кометой Джакобини-Циннера.



Яркие светящиеся следы в небе желтоватого или красноватого цвета оставят метеоры, движущиеся относительно медленно – в земную атмосферу они влетают со скоростью 20 километров в секунду.







Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, из точки рядом «головой» которого, как кажется наблюдателю с Земли, летит метеорный поток («хвост» Дракона протянулся между Малой и Большой Медведицами).



Лучшее время для наблюдения звездопада – сразу после наступления темноты. Искать следует в северном и северо-западном направлении.

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В этом году максимум придется на ранний вечер 8 октября, он продлится в течение двух часов – пока не взойдет Луна, то есть до 21:30. Специальных оптических приборов для наблюдения не требуется, врывающиеся в атмосферу метеоры будут заметны невооруженным глазом. Чаще всего можно наблюдать не более 5 метеоров в час, но были периоды, когда астрономы могли наблюдать и до тысячи вспыхивающих точек в небе.