Специалисты рассказали, чем полезно сало для организма

| 04 окт 2020 | 13:29

Этому продукту практически невозможно найти замену. Полезные свойства сала кроются в уникальной арахидоновой кислоте, представляющей собой ненасыщенные жиры, встречающиеся в природе довольно редко. Кислота оказывает пользу на весь женский организм. Она разглаживает морщины и в целом омолаживает кожу. Столь редкие ненасыщенные жиры стабилизируют работу гормонов и придают коже упругости и эластичности.







Содержащиеся в сале витамины A, D, E и жирные кислоты соединены с лецитином. Такое соединение позволяет очищать сосуды от избыточного количества холестерина.



Сало способно выводить токсины и радионуклиды из организма. Стоит отметить, что этот продукт усваивается лучше, чем его ближайший "родственник" - сливочное масло.



Ученые из Канады ко всем полезным свойствам сала отмечают также способность продукта к улучшению интеллекта, укреплению иммунной системы. Такой вывод сделали канадцы благодаря своему исследованию.

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Перед экзаменом, важной сделкой, любым серьезным делом стоит полакомиться вкусным и полезным салом. Для фигуры продукт может быть вреден, только если злоупотреблять им. Однако в небольших количествах этот продукт приносит много пользы.