Специалисты рассказали, чем полезно сало для организма
| 04 окт 2020 | 13:29
Этому продукту практически невозможно найти замену. Полезные свойства сала кроются в уникальной арахидоновой кислоте, представляющей собой ненасыщенные жиры, встречающиеся в природе довольно редко. Кислота оказывает пользу на весь женский организм. Она разглаживает морщины и в целом омолаживает кожу. Столь редкие ненасыщенные жиры стабилизируют работу гормонов и придают коже упругости и эластичности.
Содержащиеся в сале витамины A, D, E и жирные кислоты соединены с лецитином. Такое соединение позволяет очищать сосуды от избыточного количества холестерина.
Сало способно выводить токсины и радионуклиды из организма. Стоит отметить, что этот продукт усваивается лучше, чем его ближайший "родственник" - сливочное масло.
Ученые из Канады ко всем полезным свойствам сала отмечают также способность продукта к улучшению интеллекта, укреплению иммунной системы. Такой вывод сделали канадцы благодаря своему исследованию.
Читайте также:Специалисты рассказали, чем опасен позеленевший картофель