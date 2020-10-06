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Специалисты рассказали, какое масло быстро снижает давление

Специалисты рассказали, какое масло быстро снижает давление

| 06 окт 2020 | 13:10

Повышенное артериальное давление считается предвестником сердечных заболеваний, в связи с чем нужно держать его под контролем. Медики объяснили, какое масло способно снижать риск развития гипертонии.



По словам медиков, привести к сердечному приступу могут поврежденные и закупоренные сосуды, несущие кровь к сердцу. Решением данной проблемы они назвали регулярное потребление тыквенного масла. Сообщается, что семена тыкв насыщены витаминами и микроэлементами, важными для стабилизации артериального давления, в частности магнием и калием.

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Ранее медики назвали самый простой способ понизить артериальное давление без лекарств. Речь идет об умеренных физических нагрузках.

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Источник: sterlegrad.ru

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