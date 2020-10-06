Как узнать, что у вас дефицит витамина D - симптомы и лечение

| 06 окт 2020 | 14:07

О том, что витамин D является одним из самых важных для здоровья, напомнили медики. Дело в том, что он связан с иммунной системой.







По словам специалистов, дефицит витамина D выражается рядом симптомов, которые нередко игнорируются. Среди них усталость, подавленность, медленно заживающие раны, болезненные ощущения в мышцах, выпадение волос и прочее. Дефицит витамина нередко выражается в боли в костях и воспалении суставов. Люди, страдающие недостатком витамина D, чаще других подвержены простуде, пневмонии, гриппу и прочим инфекционным заболеваниям.

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Фото: plantres.com.mx

Медики напомнили, что принимать витамины и прочие препараты можно только по назначению специалистов. При этом объяснили, что восполнить дефицит витамина D можно, если включить в рацион рыбу, морепродукты, грибы, яйца, овес и сыр. Также они посоветовали занятия спортом на свежем воздухе. Однако отметили не рекомендуемым появление на солнце с 10.00 до 16.00 часов.