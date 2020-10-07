Стало известно, какое предсказание дал Нострадамус на 2021 год
| 07 окт 2020 | 10:20
В сети появилась информация о пророчестве французского астролога и пророка Мишеля Нострадамуса. Стоит отметить, что многие его предсказания сбывались, например, большинство катаклизм.
Нострадамус никогда не говорил о конкретных странах, а просто предупреждал о том, что он видит.
По словам провидца, в 21 веке большую ценность приобретет жизнь. Всеми силами люди будут пытаться ее продлить.
На 2021 год Нострадамус предсказывал затяжные дожди и, как следствие, потопы. Он был уверен, что в этот период большую значимость приобретут ремесленники. Начнут осваиваться новые торговые пути.
Провидиц считал, что в этот период исчезнут языковые барьеры и не исключал возникновение новой религии.
Согласно посланиям Нострадамуса, в 2021 году может начаться Третья мировая война. Это событие он связывал с рождением ребенка с уродствами. Эксперты предполагают, что он говорил о создании робота или киборга.
По словам провидца, конфликт должен начаться с Азии либо Востока. Из-за этого многие люди начнут переезжать в северные регионы. В результате в России может произойти демографический всплеск.
При этом, согласно предсказаниям провидца, все весомые перемены ожидают нашу планету в 23 и 24 веках.