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Стало известно, какое предсказание дал Нострадамус на 2021 год

Стало известно, какое предсказание дал Нострадамус на 2021 год

| 07 окт 2020 | 10:20

В сети появилась информация о пророчестве французского астролога и пророка Мишеля Нострадамуса. Стоит отметить, что многие его предсказания сбывались, например, большинство катаклизм.

Нострадамус никогда не говорил о конкретных странах, а просто предупреждал о том, что он видит.

По словам провидца, в 21 веке большую ценность приобретет жизнь. Всеми силами люди будут пытаться ее продлить.



На 2021 год Нострадамус предсказывал затяжные дожди и, как следствие, потопы. Он был уверен, что в этот период большую значимость приобретут ремесленники. Начнут осваиваться новые торговые пути.

Провидиц считал, что в этот период исчезнут языковые барьеры и не исключал возникновение новой религии.

Согласно посланиям Нострадамуса, в 2021 году может начаться Третья мировая война. Это событие он связывал с рождением ребенка с уродствами. Эксперты предполагают, что он говорил о создании робота или киборга.

По словам провидца, конфликт должен начаться с Азии либо Востока. Из-за этого многие люди начнут переезжать в северные регионы. В результате в России может произойти демографический всплеск.

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Нострадамус также предупреждал о разногласиях в США в 2021 году. Он предупреждал, что страна уйдет в тень на какое-то время. А лидирующие позиции займут Китай, Россия и Индия.

При этом, согласно предсказаниям провидца, все весомые перемены ожидают нашу планету в 23 и 24 веках.

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Источник: sterlegrad.ru

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