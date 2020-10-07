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Как использовать микроволновку не по прямому назначению: советы и лайфхаки

Как использовать микроволновку не по прямому назначению: советы и лайфхаки

| 07 окт 2020 | 13:45

Эксперты рассказали о шести способах применения микроволновки. Такие советы значительно упростят вашу жизнь.

Чистка овощей. Можно сделать крестообразные надрезы на кожуре овощей и поместить их в микроволновку на пару минут. Так кожура будет слезать сама, когда овощи начнут остывать.

Стерилизация посуды. Вымытые банки нужно наполнить водой и разместить в микроволновой печи так, чтобы они не касались друг друга. Для стерилизации достаточно 3 минут.



Устранение запаха. Избавиться от исходящего от разделочных досок запаха также можно благодаря микроволновке. Для этого доску нужно натереть долькой лимона и поставить в печь на 5 минут, после чего ополоснуть водой.

Придание аромата специям. Вернуть пряности свежесть и аромат можно, если прогреть ее в микроволновке 10-15 секунд на максимальной мощности.

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Сушка травы. В печах можно даже сушить зелень. Для этого достаточно 1 минуты.

Возвращение мягкости черствому хлебу. Для этого нужно обернуть черствый хлеб бумажным полотенцем и смочить, после чего поместить в микроволновку на 1 минуту.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: sethealth.ru

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