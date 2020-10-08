Специалисты назвали 6 причин повышения артериального давления

| 08 окт 2020 | 13:10

Факторы, повышающие артериальное давление, определили ученые Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний. Результаты своей работы они разместили в научном издании Knowridge Science Report.



По словам ученых, снизить артериальное давление можно, если исключить из своего рациона соль или снизить ее потребление до 1,5 г в сутки.







Повышать артериальное давление могут и противоотечные препараты. Специалисты порекомендовали отказаться от них во избежание проблем с сердцем. При этом высокое давление может быть противопоказанием для ряда других препаратов.



Повышать давление способны и алкогольные напитки. Оптимальной дозой ученые назвали не более 2-х стаканов для мужчин и не более 1 стакана для женщин.

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Также крайне опасным специалисты назвали контраст между холодной водой и высокой температурой в банях и саунах.Они порекомендовали следить за своим весом и заниматься спортом. Можно совершать пешие прогулки.По словам ученых, снизить показатели давления у пациентов с диабетом второго типа способны всего несколько минут легкой активности в день.