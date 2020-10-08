Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Специалисты назвали 6 причин повышения артериального давления

Специалисты назвали 6 причин повышения артериального давления

Специалисты назвали 6 причин повышения артериального давления

| 08 окт 2020 | 13:10

Факторы, повышающие артериальное давление, определили ученые Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний. Результаты своей работы они разместили в научном издании Knowridge Science Report.

По словам ученых, снизить артериальное давление можно, если исключить из своего рациона соль или снизить ее потребление до 1,5 г в сутки.



Повышать артериальное давление могут и противоотечные препараты. Специалисты порекомендовали отказаться от них во избежание проблем с сердцем. При этом высокое давление может быть противопоказанием для ряда других препаратов.

Повышать давление способны и алкогольные напитки. Оптимальной дозой ученые назвали не более 2-х стаканов для мужчин и не более 1 стакана для женщин.

Скрип зубами во сне: причины у взрослых и детей

Читайте также:

Скрип зубами во сне: причины у взрослых и детей
Также крайне опасным специалисты назвали контраст между холодной водой и высокой температурой в банях и саунах.

Они порекомендовали следить за своим весом и заниматься спортом. Можно совершать пешие прогулки.

По словам ученых, снизить показатели давления у пациентов с диабетом второго типа способны всего несколько минут легкой активности в день.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: