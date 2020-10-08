Специалисты назвали 6 причин повышения артериального давления
| 08 окт 2020 | 13:10
Факторы, повышающие артериальное давление, определили ученые Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний. Результаты своей работы они разместили в научном издании Knowridge Science Report.
По словам ученых, снизить артериальное давление можно, если исключить из своего рациона соль или снизить ее потребление до 1,5 г в сутки.
Повышать артериальное давление могут и противоотечные препараты. Специалисты порекомендовали отказаться от них во избежание проблем с сердцем. При этом высокое давление может быть противопоказанием для ряда других препаратов.
Повышать давление способны и алкогольные напитки. Оптимальной дозой ученые назвали не более 2-х стаканов для мужчин и не более 1 стакана для женщин.