В Башкирии стало известно, сколько мальчиков приходится на 100 девочек

| 09 окт 2020 | 11:19

В 2019 году в Башкирии родилось 41767 детей, из которых 20241 – девочки. На 100 девочек приходилось 106 мальчиков. Об этом свидетельствует доклад Башстата, опубликованный ко Дню девочек.







На 1 января 2020 года в регионе проживало 444,8 тыс. несовершеннолетних девочек, из них дошкольного возраста (0-6 лет) – 178,1 тыс. школьного возраста (7-17 лет) – 266,7 тыс. . В городах проживали 62,5% девочек моложе 18 лет, в сельской местности – 37,5%.

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Фото: pixabay

В минувшем году в Башкирии в брак вступили 162 девушки в возрасте до 18 лет. 129 браков было заключено между мужчинами старше 20 лет и несовершеннолетними девочками. Шесть девочек в возрасте 16-17 лет вышли замуж за мужчин старше их более чем на 13 лет. Также за прошедший год у матерей в возрасте до 18 лет родилось 260 детей, из которых четыре ребенка – у мамочек моложе 15 лет. 144 ребенка были рождены вне брака.