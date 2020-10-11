Жители Башкирии 31 октября смогут увидеть "Голубую луну"
| 11 окт 2020 | 20:11
Есть два определения «Голубой Луны», связанные с полнолунием и ничего общего не имеющие с цветом Луны. Первое определение «Голубой Луны» означает два полнолуния в одном календарном месяце. Обычно в течение календарного месяца бывает одно новолуние и одно полнолуние, но примерно раз в два - три года в каком либо месяце бывает сразу два полнолуния, и вот второе полнолуние в месяце называют «Голубой Луной».
Второе определение Голубой Луны – это когда в течение одного астрономического сезона вместо обычных трех полнолуний происходят четыре, и третье из них называют Голубой Луной. Под астрономическим сезоном (весна, лето, осень, зима) понимается промежуток времени между датами равноденствий и солнцестояний. Так, например, астрономическая весна длится от даты весеннего равноденствия (21 марта) до даты летнего солнцестояния (21 июня), астрономическое лето длится от даты летнего солнцестояния (21 июня) до даты осеннего равноденствия (23 сентября) и т.д.
В октябре 2020 года случилось сразу два полнолуния: 2 октября и 31 октября. Первое полнолуние 2 октября по древней европейской традиции называется «Охотничьей Луной», а вот второе полнолуние 31 октября не имеет собственного имени и будет «Голубой Луной».
«Голубая Луна» взойдет 31 октября в шесть часов вечера по уфимскому времени - через двадцать минут после захода Солнца. Момент полнолуния наступит в 19:50 – Голубая Луна будет видна на востоке в созвездии Рыб.
Следующая «Голубая Луна» будет в августе 2021 года – это будет третье полнолуние в течение астрономического сезона (лета).
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