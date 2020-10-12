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Специалисты назвали идеальные овощи для похудения

Специалисты назвали идеальные овощи для похудения

| 12 окт 2020 | 11:34

Врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.

По ее словам, идеальные продукты для похудения — это различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.



"Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия — натурального мочегонного средства", — рассказала она в интервью "Комсомольской правде".

Для лучшего усвоения полезных веществ врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.

Среди других способствующих похудению овощей — капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.

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Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом — имбирь, хрен, лук и чеснок.
"У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни", — заключила она.
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Источник: sterlegrad.ru

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