Специалисты назвали идеальные овощи для похудения

Врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.
По ее словам, идеальные продукты для похудения — это различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.
"Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия — натурального мочегонного средства", — рассказала она в интервью "Комсомольской правде".
Для лучшего усвоения полезных веществ врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.
Среди других способствующих похудению овощей — капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.
Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом — имбирь, хрен, лук и чеснок.
"У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни", — заключила она.