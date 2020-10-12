Специалисты назвали идеальные овощи для похудения

| 12 окт 2020 | 11:34

Врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.



По ее словам, идеальные продукты для похудения — это различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.







"Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия — натурального мочегонного средства", — рассказала она в интервью "Комсомольской правде".



Для лучшего усвоения полезных веществ врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.



Среди других способствующих похудению овощей — капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.

"У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни", — заключила она.

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Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом — имбирь, хрен, лук и чеснок.