Медики объяснили, нужно ли пить воду перед сном
| 12 окт 2020 | 12:06
Сохранение гидратации является важным условием для здоровья организма, но означает ли это, что пить воду нужно и перед сном?
Часто можно услышать, что для здоровья очень полезно выпивать стакан воды прямо перед сном. Рассуждая о том, нужно или нет пить воду перед сном, медики объяснили, почему это может иметь плюсы и минусы.
Почему хорошо пить воду перед сном. Когда организм обезвожен, это может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии, вызвать головную боль, вялость, повышенную тягу к еде. Между тем, мы сильно потеем ночью, но не замечаем эту потерю жидкости и не компенсируем ее специальным питьем воды. Если завести привычку выпивать воду перед сном, можно предотвратить ночное обезвоживание и не страдать от усталости и плохого настроения на следующее утро.
Почему не нужно пить воду вечером. Это повышает нагрузку на мочевой пузырь и может стать причиной ночного пробуждения, способного нарушить хороший ночной сон. Частые ночные позывы к мочеиспусканию в конечном итоге могут поспособствовать развитию слабого мочевого пузыря, при котором человек не может терпеть и контролировать свое желание помочиться.
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