Башкирские шиханы показали из космоса

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимки шиханов из космоса.
— Покажу Башкирию и ее административный центр — город Уфа, расположившийся на берегах известной реки Белой, в 100 км западнее хребтов Южного Урала, — проинформировал своих подписчиков Вагнер. — Уфа была основана в 1574 году и имеет богатую историю. Совсем недавно ей было присвоено звание «Города трудовой доблести».
— А также известные шиханы — цепочка возвышенностей, расположившиеся вдоль реки Белая. Они представляют собой остатки барьерного рифа, который был образован в Уральском море в начале Пермского периода, — рассказал космонавт. — Сегодня из четырех шиханов остались Торатау, Куштау, Юрактау, а на месте Шахтау виден карьер. Шиханы являются памятниками природы, а в начале сентября власти Башкирии сообщили, что Куштау получит статус особо охраняемой территории. Читать дальше...