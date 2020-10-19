Башкирские шиханы показали из космоса

Стерлитамакский район | 19 окт 2020 | 21:42

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимки шиханов из космоса.







— Покажу Башкирию и ее административный центр — город Уфа, расположившийся на берегах известной реки Белой, в 100 км западнее хребтов Южного Урала, — проинформировал своих подписчиков Вагнер. — Уфа была основана в 1574 году и имеет богатую историю. Совсем недавно ей было присвоено звание «Города трудовой доблести».

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Фото: Иван Вагнер / instagram.com