Что нужно иметь в машине зимой

| 18 дек 2020 | 19:54

Чтобы подготовить машину к зиме необходима не только замена летних шин на зимние. Что же нужно кроме этого, и как сделать поездку зимой наиболее безопасной и комфортной? Предлагаем вам подборку предметов и аксессуаров которые выручат вас при эксплуатации машины зимой. Стоят они недорого и в багажнике автомобиля займут не так много места.

Аварийный комплект водителя

Аварийный комплект водителя – очень необходимая вещь. В него входят: высоковольтный кабель, чтобы «прикурить» автомобиль, если «сел» аккумулятор, фонарь на светодиодах, одеяло, набор инструментов, знак аварийной остановки, компрессор для подкачки шин.

Телескопическая лопата

Накидка для подогрева сиденья

Резиновые коврики

Трос для буксировки

Продукты питания

Силиконовая смазка

Специальная щетка-скребок

Картон

Теплые перчатки

Данная лопата характеризуется небольшими габаритами и легко складывается и раскладывается. Для удобной транспортировки рукоятку лопаты можно отсоединить от ковша. Очень незаменимая вещь, если вас занесло в сугроб и необходимо откопать колеса.Данный аксессуар очень хорошо подойдет, если у вас нет штатного подогрева сидений. Стоит он чуть больше тысячи рублей и греет не хуже заводских. Накидка подключается к прикуривателю и имеет несколько режимов работы.Резиновые коврики хорошо защищают салон автомобиля от грязи. Их легко чистить. Стоят они примерно 750 рублей.Буксировочный трос никогда лишним не бывает. Если вас занесло в кювет на заснеженной дороге, вытащить автомобиль поможет именно он. Цена – от 350 рублей.Если вы собрались в дальнюю поездку, то нужно позаботиться о продуктах питания и воде.Часто лючок бензобака и двери автомобиля примерзают. Чтобы этого не произошло необходимо обработать их силиконовой смазкой. Делать это нужно каждый раз после посещения автомойки. Цена – от 110 рублей.Борьбу со снегом по утрам выигрывает тот, кто правильно подобрал щетку и скребок от снега и наледи. Вариант с телескопической ручкой самый лучший. Она поможет вам без труда и прыжков по сугробам очистить крышу автомобиля. Стоит – 250 рублей.Кусок картона поможет вам, если машина забуксовала, и вы не можете выехать.

Чтобы не замерзали руки, очень помогут теплые перчатки из кожи или его заменителя. Цена – 1000 рублей

«Зарядка» для телефона

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На зимней дороге очень важно всегда оставаться на связи. Телефон по «закону подлости» разряжается в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, возьмите в дорогу автомобильную зарядку для телефона или ноутбука. Цена – 500 рублей.И, наверное, самое главное. Запишите в адресную книгу вашего телефона номера техпомощи на дорогах. В случае если ваш автомобиль вышел из строя и вы не можете самостоятельно справиться с поломкой вы сможете вызвать специалистов. Удачи на дорогах!