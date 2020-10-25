Жители Башкирии смогут увидеть сближение Марса и Луны
| 25 окт 2020 | 16:44
29 октября жители Башкирии смогут наблюдать сближение Луны и Марса, следует из сообщения на сайте уфимского планетария
Планеты можно будет увидеть после пяти часов вечера невысоко над горизонтом, они уйдут с небосклона только за пару часов до восхода Солнца.
Как отметили в планетарии, Марс прошел точку противостояния с Солнцем 14 октября и остается на небе яркой звездой, уступая в блеске только Венере.
Источник:
ufa.aif.ru
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