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Жители Башкирии смогут увидеть сближение Марса и Луны

Жители Башкирии смогут увидеть сближение Марса и Луны

| 25 окт 2020 | 16:44

29 октября жители Башкирии смогут наблюдать сближение Луны и Марса, следует из сообщения на сайте уфимского планетария

Планеты можно будет увидеть после пяти часов вечера невысоко над горизонтом, они уйдут с небосклона только за пару часов до восхода Солнца.

Как отметили в планетарии, Марс прошел точку противостояния с Солнцем 14 октября и остается на небе яркой звездой, уступая в блеске только Венере.

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Источник: ufa.aif.ru

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