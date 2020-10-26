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Стало известно, на каких автомобилях ездят чиновники правительства Башкирии

Стало известно, на каких автомобилях ездят чиновники правительства Башкирии

| 26 окт 2020 | 09:19

Журналисты назвали автомобили, которые предпочитают члены правительства и председатели госкомитетов Башкирии. Соответствующие данные приводит издание ProUfu.



Главы Минторговли и Минздрава республики Алексей Гусев и Максим Забелин предпочитают Mercedes-Benz E200. Замглавы регионального правительства Рустам Муратов имеет CLS 500 4MATIC. Руководитель Госкомитета по туризму Салават Нафиков ездит на Mercedes-Benz C180.

Помимо брендов из Германии, башкирские чиновники предпочитают автомобили из Японии. Вице-премьер, а также главы Минспорта и Минэкологии Башкирии Ирек Сагитов, Руслан Хабибов и Урал Искандаров владеют Toyota Land Cruiser.

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Вице-премьеры Ленара Иванова и Ильшат Фазрахманов пользуются Honda CR-V и Skoda Superb. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин предпочитает Chevrolet Orlando. Представитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров довольствуется скромным ВАЗ-21061.

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Источник: riafan.ru

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