Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается

| 28 окт 2020 | 16:33

Обычные граждане редко представляют интерес для спецслужб, в связи с чем слежкой за ними в основном занимаются мошенники, конкуренты, либо близкие люди. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявил директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.







Очевидным признаком прослушки устройства Мясоедов назвал странное поведение телефона. По его словам, стоит насторожиться, когда ваш смартфон начинает быстро разряжаться, перезагружаться или перегреваться. О прослушке может свидетельствовать и наличие приложения, которое вы не устанавливали. При этом Мясоедов уточнил, что такие признаки могут говорить не только о слежке, но и о заражении устройства вирусом.

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В том случае, когда телефон прослушивают мошенники, можно сменить сим-карту, устройство, пароль или почту. Однако такие действия не помогут, если это дело рук близких. Они смогут снова установить шпионскую программу на устройство.