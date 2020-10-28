Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается

Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается

Как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается

| 28 окт 2020 | 16:33

Обычные граждане редко представляют интерес для спецслужб, в связи с чем слежкой за ними в основном занимаются мошенники, конкуренты, либо близкие люди. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявил директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.



Очевидным признаком прослушки устройства Мясоедов назвал странное поведение телефона. По его словам, стоит насторожиться, когда ваш смартфон начинает быстро разряжаться, перезагружаться или перегреваться. О прослушке может свидетельствовать и наличие приложения, которое вы не устанавливали. При этом Мясоедов уточнил, что такие признаки могут говорить не только о слежке, но и о заражении устройства вирусом.

Как использовать микроволновку не по прямому назначению: советы и лайфхаки

Читайте также:

Как использовать микроволновку не по прямому назначению: советы и лайфхаки
В том случае, когда телефон прослушивают мошенники, можно сменить сим-карту, устройство, пароль или почту. Однако такие действия не помогут, если это дело рук близких. Они смогут снова установить шпионскую программу на устройство.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: