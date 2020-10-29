Ученые назвали самую травмоопасную группу крови

| 29 окт 2020 | 10:07

Японские ученые выяснили, представители какой группы крови чаще всего получают травмы, которые могут закончиться летальным исходом.







В ходе исследования оказалось, что самой “травмоопасной” является первая группа крови. Почти треть ее носителей (28%) в результате полученных травм умирали. В то же время среди представителей других групп крови летальность из-за травм составляла всего 11%.



По мнению ученых, связано это с тем, что у первой группы самая низкая свертываемость, и человек рискует погибнуть не столько в результате травмирования органов, сколько от потери крови.

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Впрочем, у первой группы крови есть свои плюсы. После анализа, проведенного в 2018 году, исследователи сделали вывод, что среди людей первой группы почти на 10% меньше пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.