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Что такое пневмония: симптомы и лечение

Что такое пневмония: симптомы и лечение

| 29 окт 2020 | 14:31

Пневмония или воспаление лёгких – это острое и довольно тяжёлое инфекционное заболевание, характерное воспалением лёгочной ткани и альвеол. Заболеть может как взрослый человек, так и ребёнок. Пневмония достаточно опасна, смертельных случаев зарегистрировано около 40-45% от общей сложности заболевших.

Формы и классификация пневмонии



Заболевание делится на несколько категорий по степени поражения. Так различают одностороннюю и двустороннюю пневмонию: в первом случае очаг болезни находится лишь в одном из лёгких, во втором же болезнь поражает сразу обе части органа. А так как лёгкое человека состоит из десяти сегментов, делящихся долями на две группы (в правом лёгком две и в левом три доли), то заболевание может захватить какую-то определенную область органа. Классификация пневмонии по расположению очага воспаления: крупозная пневмония прогрессирует в альвеолах и плевре, очаговая подразумевает под собой небольшие очаги, преимущественно в бронхах, при сливной они постепенно сливаются в одну большую поражённую часть, долевая распространена на долях лёгкого, при сегментарной заражены лишь некоторые сегменты лёгочной ткани, а тотальная захватывает сразу весь орган. Заболевание может иметь впоследствии осложнения: гангрена, абсцесс или отек лёгких, плеврит, сердечная недостаточность, плохая свёртываемость крови, септический шок.

Причины и профилактика заболевания

Больше всего данному заболеванию подвержены дети, люди пожилого возраста, люди с ослабленным иммунитетом или хроническими болезнями сердца, сахарным диабетом, больным ВИЧ инфекцией или астмой. Пневмония может быть первичной и вторичной: первичная вызвана грибковыми или инфекционными возбудителями, при вторжении в организм микоплазм, вторичная подхватывается в процессе простуды, ОРВИ, гриппа и является не столько болезнью, сколько осложнением. Однако, чаще всего причиной являются бактерии и вирусы, а при смешанном типе причиной являются одновременно несколько возбудителей. Кроме того авитаминозы и стрессы являются факторами сопутствующими развитию заболевания. Человек может вести здоровый образ жизни и не курить, но сигаретный дым, поглощаемый от курящих рядом людей также способен вызвать данный недуг.
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Для профилактики пневмонии стоит чаще мыть руки, питаться здоровой пищей, заниматься спортом, проводить больше времени на свежем воздухе, навсегда исключить алкоголь и табак, и самое главное – одеваться по погоде. Не лишним будет сделать прививку от гриппа и пропить курс имунностимулирующих препаратов. Учеными доказано, что бактерии из загнивающих зубов также способны вызвать пневмонию, рекомендуется чистить зубы в положенное время и не забывать о походах к стоматологу.

Главные симптомы пневмонии

Определить наличие в организме инфекции можно лишь после флюорографии или рентгена. А в некоторых случаях обнаружить ее можно только с помощью бактериологического анализа. Важно знать первые симптомы, чтобы вовремя забить тревогу и обратиться к врачу. К главным признакам, указывающим на развитие внутри организма воспаления являются:
  • Сухой, впоследствии (после третьего или четвёртого дня) влажный кашель с выделением мокроты и гноя.
  • Острые боли в грудной области.
  • Повышенная температура (иногда выше 40°С).
  • Сильные боли в горле при глотании.
  • Слышные и ощутимые хрипы.
  • Слабость, быстрая утомляемость и сонливость.
  • Лихорадка и озноб.
  • Учащённое сердцебиение и отдышка.
  • Тошнота.
  • Посинение кожных покровов.
Стоит понимать, что при домашнем лечении, болезнь будет лишь прогрессировать. Поставить правильный диагноз сможет только специалист, а вылечить пневмонию с указаниями врача можно за 2–2,5 недели.

Лечение пневмонии

Один из важнейших моментов лечения воспаления лёгких является покой и постельный режим. Стоит отказаться от силовых нагрузок и похода на учебу или работу, а вместо похода в поликлинику лучше вызвать врача на дом. Смягчить боль в горле поможет кипячёное с маслом молоко, от головных болей избавит жаропонижающее, однако, самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. При обнаружении болезни врач обязан выписать пациенту антибиотики. Уже через пару дней курса спадут такие признаки как сильный жар, боли, а через две недели состояние здоровья будет приходить в норму. Острая пневмония лечится от трех недель до нескольких месяцев, подострая около полумесяца, а хроническая от пары месяцев до десятков лет. Иногда при лёгкой степени пневмонии выписывают облучение ультрафиолетом, ингаляции, парафин или оздоровительную физкультуру.


Нужно внимательно и бережно относиться к организму, при первых симптомах пневмонии лучше обратиться к врачу. Важно осознавать, что если вовремя не вылечить пневмонию на ранних стадиях, она плавно перетечет в хроническую, что сильно усугубит ситуацию. Следует помнить, что процесс выздоровления зависит не только от доктора, но и от самого заболевшего, поэтому намного лучше предупредить болезнь, чем вылечить её.

Не занимайтесь самолечением, лучше обратиться к лечащему врачу.

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