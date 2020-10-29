Что такое пневмония: симптомы и лечение

| 29 окт 2020 | 14:31

Пневмония или воспаление лёгких – это острое и довольно тяжёлое инфекционное заболевание, характерное воспалением лёгочной ткани и альвеол. Заболеть может как взрослый человек, так и ребёнок. Пневмония достаточно опасна, смертельных случаев зарегистрировано около 40-45% от общей сложности заболевших.

Формы и классификация пневмонии









Заболевание делится на несколько категорий по степени поражения. Так различают одностороннюю и двустороннюю пневмонию: в первом случае очаг болезни находится лишь в одном из лёгких, во втором же болезнь поражает сразу обе части органа. А так как лёгкое человека состоит из десяти сегментов, делящихся долями на две группы (в правом лёгком две и в левом три доли), то заболевание может захватить какую-то определенную область органа. Классификация пневмонии по расположению очага воспаления: крупозная пневмония прогрессирует в альвеолах и плевре, очаговая подразумевает под собой небольшие очаги, преимущественно в бронхах, при сливной они постепенно сливаются в одну большую поражённую часть, долевая распространена на долях лёгкого, при сегментарной заражены лишь некоторые сегменты лёгочной ткани, а тотальная захватывает сразу весь орган. Заболевание может иметь впоследствии осложнения: гангрена, абсцесс или отек лёгких, плеврит, сердечная недостаточность, плохая свёртываемость крови, септический шок.

Причины и профилактика заболевания

Главные симптомы пневмонии

Сухой, впоследствии (после третьего или четвёртого дня) влажный кашель с выделением мокроты и гноя.

Острые боли в грудной области.

Повышенная температура (иногда выше 40°С).

Сильные боли в горле при глотании.

Слышные и ощутимые хрипы.

Слабость, быстрая утомляемость и сонливость.

Лихорадка и озноб.

Учащённое сердцебиение и отдышка.

Тошнота.

Посинение кожных покровов.

Лечение пневмонии









Больше всего данному заболеванию подвержены дети, люди пожилого возраста, люди с ослабленным иммунитетом или хроническими болезнями сердца, сахарным диабетом, больным ВИЧ инфекцией или астмой. Пневмония может быть первичной и вторичной: первичная вызвана грибковыми или инфекционными возбудителями, при вторжении в организм микоплазм, вторичная подхватывается в процессе простуды, ОРВИ, гриппа и является не столько болезнью, сколько осложнением. Однако, чаще всего причиной являются бактерии и вирусы, а при смешанном типе причиной являются одновременно несколько возбудителей. Кроме того авитаминозы и стрессы являются факторами сопутствующими развитию заболевания. Человек может вести здоровый образ жизни и не курить, но сигаретный дым, поглощаемый от курящих рядом людей также способен вызвать данный недуг.Для профилактики пневмонии стоит чаще мыть руки, питаться здоровой пищей, заниматься спортом, проводить больше времени на свежем воздухе, навсегда исключить алкоголь и табак, и самое главное – одеваться по погоде. Не лишним будет сделать прививку от гриппа и пропить курс имунностимулирующих препаратов. Учеными доказано, что бактерии из загнивающих зубов также способны вызвать пневмонию, рекомендуется чистить зубы в положенное время и не забывать о походах к стоматологу.Определить наличие в организме инфекции можно лишь после флюорографии или рентгена. А в некоторых случаях обнаружить ее можно только с помощью бактериологического анализа. Важно знать первые симптомы, чтобы вовремя забить тревогу и обратиться к врачу. К главным признакам, указывающим на развитие внутри организма воспаления являются:Стоит понимать, что при домашнем лечении, болезнь будет лишь прогрессировать. Поставить правильный диагноз сможет только специалист, а вылечить пневмонию с указаниями врача можно за 2–2,5 недели.Один из важнейших моментов лечения воспаления лёгких является покой и постельный режим. Стоит отказаться от силовых нагрузок и похода на учебу или работу, а вместо похода в поликлинику лучше вызвать врача на дом. Смягчить боль в горле поможет кипячёное с маслом молоко, от головных болей избавит жаропонижающее, однако, самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. При обнаружении болезни врач обязан выписать пациенту антибиотики. Уже через пару дней курса спадут такие признаки как сильный жар, боли, а через две недели состояние здоровья будет приходить в норму. Острая пневмония лечится от трех недель до нескольких месяцев, подострая около полумесяца, а хроническая от пары месяцев до десятков лет. Иногда при лёгкой степени пневмонии выписывают облучение ультрафиолетом, ингаляции, парафин или оздоровительную физкультуру.

Нужно внимательно и бережно относиться к организму, при первых симптомах пневмонии лучше обратиться к врачу. Важно осознавать, что если вовремя не вылечить пневмонию на ранних стадиях, она плавно перетечет в хроническую, что сильно усугубит ситуацию. Следует помнить, что процесс выздоровления зависит не только от доктора, но и от самого заболевшего, поэтому намного лучше предупредить болезнь, чем вылечить её.



Не занимайтесь самолечением, лучше обратиться к лечащему врачу.





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