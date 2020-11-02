Стало известно, на какое время сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов

Коронавирус в Башкирии | 02 ноя 2020 | 11:15

Американские ученые пришли к выводу, что риск повторного заражения коронавирусом не так высок. Антитела сохраняются в организме до пяти месяцев.



Представители американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк) провели специальное исследование на выявление антител у переболевших ковид. Для изучения были привлечены 30082 пациента, которые перенесли инфекцию в легкой и умеренной форме. Выяснилось, что у всех у них присутствует стойкий иммунный ответ на вирус.







Из этих лиц был отобран 121 человек, показатели которых исследовались подробнейшим образом. В результате было установлено, что иммунитет к вирусу сохраняется у переболевшего в течение пяти месяцев.



Отмечается также, что у лиц старше 75 лет и тех, кто переболел бессимптомно, антитела пропадают гораздо быстрее.



Напомним, ранее заявлялось, что на протяжении длительного времени антитела сохраняются только у тех, кто болел тяжело.



Ученые подчеркивают, что это не значит, что человек абсолютно защищен от вируса в этот период. Риск повторного заражения есть, но он минимален. И протекать болезнь будет, скорее всего, легче.



Главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин до этого также отмечал, что гуморальный иммунитет у больных ослабевает через 3-5 месяцев. Однако у человека формируется не только гуморальный иммунитет, который защищает организм от проникновения инфекции, но и клеточный. При повторном попадании вируса в организм, клетки мгновенно вступают в борьбу с ним.





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