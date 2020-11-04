Эксперты рассказали о 6 симптомах COVID-19, которые встречаются чаще всего

Коронавирус в Башкирии | 04 ноя 2020 | 10:40

Симптомы коронавируса во многом схожи с ОРВИ, из-за чего бывает трудно распознать инфекцию. Эксперты объяснили, какие симптомы указывают именно на Covid-19.



Медики отмечают, что около 50% зараженных коронавирусом переносят заболевание бессимптомно. При этом у 80% присутствуют симптомы, напоминающие ОРВИ.







Среди основных признаков эксперты выделяют повышенную температуру тела до 37-38 градусов. При гриппе она обычно выше. Другим характерным симптомом является кашель. Он встречается 8 из 10 случаях заболевания.



Тревожными признаками могут быть спутанность сознания, быстрая утомляемость и ломота в теле.



Зараженные нередко жалуются на потерю обоняния, одышку и давящую боль в груди. При чем последнее отмечается реже всего - в 20% случаях. У заболевших также возникает диарея, рвота и аритмия.



Эксперты отмечают, что коронавирус может вызывать тяжелые неврологические признаки, которые сам заболевший может не замечать — такие симптомы напоминают клиническую картину энцефалопатии.



Иногда сигналами о заражении коронавирусом могут быть и поражения кожи. Одно из наиболее частых – крапивница.



Кроме того, стало известно, на какое время сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов. Американские ученые пришли к выводу, что риск повторного заражения коронавирусом не так высок. Антитела сохраняются в организме до пяти месяцев





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