Чем грозит дефицит омега-3 в организме человека

| 04 ноя 2020 | 11:18

Чем грозит дефицит жирных омега-3 кислот в организме, объяснили ученые из Норвежского университета.







Противовоспалительные свойства данного вещества помогают бороться со многими заболеваниями, в частности, опасным для жизни. Напомним, что иммунная система вызывает воспалением, чтобы защитить организм от инфекций. Однако слишком сильное воспаление способно привести к развитию различных болезней и аутоиммунных расстройств. Так, продолжительное воспаление способствует развитию онкологии, болезни Альцгеймера, астме, артриту, диабету, заболеваниям кишечника и сердца.



Ученые уверены, что омега-3 способны снижать реакции, связанные с белками, которые участвуют в регулировании деятельности иммунной системы. По их словам, включение вещества в рацион помогает пациентам с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочими.



Ранее сообщали, что диета с высоким содержанием омега-3 снижает риск смерти после сердечного приступа.



Кроме того, эксперты назвали продукты, которые не рекомендуется разогревать в микроволновке. В первую очередь, специалисты предупредили, что пищу нельзя нагревать по несколько раз, так как из-за этого она теряет полезные качества.





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Фото: pixabay.com