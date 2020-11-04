Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Чем грозит дефицит омега-3 в организме человека

Чем грозит дефицит омега-3 в организме человека

Чем грозит дефицит омега-3 в организме человека

| 04 ноя 2020 | 11:18

Чем грозит дефицит жирных омега-3 кислот в организме, объяснили ученые из Норвежского университета.



Противовоспалительные свойства данного вещества помогают бороться со многими заболеваниями, в частности, опасным для жизни. Напомним, что иммунная система вызывает воспалением, чтобы защитить организм от инфекций. Однако слишком сильное воспаление способно привести к развитию различных болезней и аутоиммунных расстройств. Так, продолжительное воспаление способствует развитию онкологии, болезни Альцгеймера, астме, артриту, диабету, заболеваниям кишечника и сердца.

Ученые уверены, что омега-3 способны снижать реакции, связанные с белками, которые участвуют в регулировании деятельности иммунной системы. По их словам, включение вещества в рацион помогает пациентам с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочими.

Ранее сообщали, что диета с высоким содержанием омега-3 снижает риск смерти после сердечного приступа.


Кроме того, эксперты назвали продукты, которые не рекомендуется разогревать в микроволновке. В первую очередь, специалисты предупредили, что пищу нельзя нагревать по несколько раз, так как из-за этого она теряет полезные качества.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: